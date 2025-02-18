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Гродненский «Неман» обыграл «Шахтёр» – результаты ЧБ по хоккею

18 февраля 2025 11:26
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Тремя матчами продолжился чемпионат Беларуси по хоккею. Занимающий второе место гродненский «Неман» драматично обыграл «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Основное время завершилось вничью, а в овертайме победу «Неману» принес Никита Титов – 4:3. У проигравших все шайбы забросили братья Ярута: две Марк, одну – Кирилл. «Витебск» на домашней площадке уверенно справился с действующим чемпионом жлобинским «Металлургом» – 3:0. После этого успеха северяне закрепились на третьем месте в турнирной таблице. «Динамо-Молодечно» сломило сопротивление «Лиды» – 2:0, команда Игоря Руфа поднялась на четвертую позицию. Чемпионат Беларуси продолжится сегодня, в игровой программе – четыре встречи.

# Хоккей Беларуси

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