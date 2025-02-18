18 февраля в Раубичах продолжается Кубок сильнейших по биатлону

В Раубчиах 18 февраля продолжится Кубок сильнейших спортсменов по биатлону. В третий соревновательный день лучшие стреляющие лыжники Беларуси и России разыграют медали в индивидуальных гонках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 16:30 стартуют женщины. Первой из наших спортсменок на дистанцию отправится Дарья Кудаева, у нее 3-й номер, 7-я – Ксения Воробей. Анна Сола в старт-листе – 12-я. 15-й номер у Ирины Шаклеиной. Предпоследней, 26-й, на дистанцию уйдет лидер нашей сборной, олимпийская чемпионка Динара Смольская. Мужская гонка начнется в 20:30. Первым из белорусов, под 11-м номером, стартует Степан Данилов, далее Павел Белько, Иван Тулатин и Максим Воробей – 23-й, 27-й и 30-й номера. Лидер сборной Беларуси Антон Смольский уйдет на дистанцию – 32-м. У Дмитрия Лазовского 35-я позиция, у Никиты Лобастова 39-я, Ильи Евсеенко – 41-я.