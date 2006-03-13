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Гродненская команда <Олимпия> стала победителем республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь

13 марта 2006 13:52
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Забота о здоровье подрастающего поколения - одно из приоритетных направлений политики нашего государства.Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко на церемонии закрытия республиканских соревнований по хоккею <Золотая шайба>. Глава государства присутствовал на финальной игре представителей младшей возрастной группы. Турнир <Золотая шайба> уже стал традиционным. Его главная особенность - массовость и представительство всех регионов страны. В нынешних соревнованиях попробовать свои силы смогли более 17 тысяч ребят. Вначале - на школьных, районных или городских турнирах. Затем здесь, в Минске, во Дворце спорта за первое место боролись столичная команда <Беркут> и спортсмены из Гродно. Президент Беларуси наградил лучших игроков турнира и три команды, занявшие первые места. Победителем среди представителей младшей возрастной группы стала команда "Олимпия" из города Гродно.

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