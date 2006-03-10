Сегодня в итальянском Турине открываются Паралимпийские игры.

Нашу страну на Олимпиаде представят 6 спортсменов-инвалидов. Нашу страну на Олимпиаде представят 6 спортсменов-инвалидов. Самая опытная и титулованная участница в составе белорусской команды - Ядвига Скоробогатая, чемпионка и призёр зимних Паралимпийских игр 2002-го года и бронзовый призер летней Паралимпиады в 1996-м. В команде еще несколько известных спортсменов, завоевавших награды самых престижных соревнований для паралимпийцев. У белорусских спортсменов есть неплохие шансы завоевать награды, о чем свидетельствуют их результаты в подготовительный период.