Белоруски попали в финал женской эстафеты 4х400 м на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Москве

Как сообщил главный тренер сборной Анатолий Бадуев, 12 марта его подопечные в утренней программе соревнований успешно выступили в полуфинальном забеге.Как сообщил главный тренер сборной Анатолий Бадуев, 12 марта его подопечные в утренней программе соревнований успешно выступили в полуфинальном забеге. Наши спортсменки - Наталья Сологуб, Юлиана Жолнерук, Анна Козак и Эллона Усович - показали во втором забеге лучшее время - 3 минуты 28,48 секунды, что является высшим достижением Беларуси. Кстати, на трех из четырех эстафетных этапах наши были первыми на финише и только на одном отрезке пропустили вперед представительницу американской команды, которая в итоге оказалась на втором месте. В первом забеге лучшее время показали россиянки, преодолевшие дистанцию за 3 минуты 25,92 секунды. Вместе с белорусками и россиянками в финале эстафеты выступят также команды США, Англии, Ямайки и Польши.