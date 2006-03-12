Ледовый дворец в парке Горького штурмуют почитатели хоккея

Накал страстей и радость победы. За этим сегодня пришли болельщики. Для Президента Беларуси хоккей больше, чем игра. Это еще и любимый вид спорта. На этот раз Александр Лукашенко позвал скрестить клюшки российских журналистов. Уже не в первый раз вот так на ледовой арене глава государства встречается с российской прессой. На лед Глава государства вышел с сыновьями: Виктором и Дмитрием. В составе команды Президента еще и известные хоккеисты. В ледовой дружине <Прессы России> спортивные журналисты каналов НТВ, РТР, ТВЦ и других. Настоящие хоккейные страсти развернулись с первых минут. Вся игра практически прошла у ворот СМИ. Счет был открыт на 6 минуте. Шайба оказалась на счету команды Президента. Опасных моментов было много. Российские журналисты не хотели сдаваться, мастерски стояли на коньках, азартно гоняли шайбу по льду. Однако, опыт все-таки победил. Команда президента Республики Беларусь выиграла у сборной "Пресса России" со счетом 15:2.