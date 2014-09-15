Гребля на байдарках и каноэ в Беларуси: от мелочей к триумфам на международной арене

Ежедневные изнуряющие тренировки, постоянные разъезды, бесконечная работа над собой, борьба даже тогда, когда, кажется, единственное, чего хочется, это сдаться и расслабиться. И все ради нескольких минут на воде, которые либо вознесут тебя в ранг героя, либо заставят сокрушаться в стороне. Таков профессиональный спорт.

Но эти ребята сражаются на два фронта. Помимо битвы за метры, секунды, места на пьедестале, они к тому же регулярно ведут борьбу за баллы в зачетной ведомости. Заславль в середине августа собрал участников чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов.

Имя Максима Петрова в широких кругах любителей спорта пока известно мало, но среди гребцов он отнюдь не на последних ролях. На воде Максим уже давно чувствует себя в своей стихии. В неполных 22 он член национальной сборной. А в коллекции – титул чемпиона мира среди молодежи, завоеванный в 2013 году в Канаде.

В студенческую же жизнь Максим пока только вкатывается: первый курс минского БГУФКа, разумеется, заочного отделения. В круговерти тренировок и стартов ощутить вкус университетской жизни, конечно, не удается. И только во время сессии от студенческих обязанностей уже не скрыться.

У спортсменов все, как и у обычных студентов: каждый сам для себя решает, сколь усердно грызть гранит науки. Но за красивые глаза, а, точнее, результаты, зачеты и экзамены преподаватели не ставят.

Как признаются спортсмены, самое сложное в учебе не сами экзамены. После горнила чемпионатов мира и Олимпиад (а в составе белорусской команды на студенческом форуме в Заславле хватало участников главных стартов 4-летия) сессия уже вряд ли пугает. Нервные бессонные ночи и волнение перед дверью аудитории – это не про них. Зато когда даты важных зачетов совпадают с датами ответственных стартов, вот тогда приходится решать настоящую головоломку.

Впрочем, для тех, кто живет спортом, выбор между студенческой скамьей и стартовым створом не стоит.

Максим Петров, участник чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов:

Поучиться ты успеешь всегда: и через пять, и через 10 лет, а добиться какого-то результата, стать чемпионом Олимпийских игр, мира, Европы... Пик карьеры в нашем виде спорта – до 35 лет. И вот в этот промежуток хотелось бы добиться чего-то очень высокого.

На выручку атлетам всегда приходят переносы. Тем, кто верой и правдой защищает честь страны на международной арене, всегда готовы пойти навстречу. Но привилегированное положение не гарантировано даже медалистам чемпионатов мира.

Олег Юреня, многократный призер чемпионатов мира:

Если разобраться, в Мозырском педагогическом университете учатся и учились много олимпийских чемпионов, поэтому я там ничем не выделяюсь, поэтому приходится не брать авторитетом, авторитет там у всех большой. Надо показывать себя с лучшей стороны, показывать знания.

Знания у Олега Юрени тоже есть. Белорусский байдарочник в этом плане, можно сказать, впереди планеты всей. Юреня – стипендиат FISU. Международная федерация студенческого спорта ежегодно выбирает всего лишь трех атлетов со всей планеты, чьи спортивные результаты удачно сочетаются с хорошими показателями успеваемости в учебе, и поощряет весомой денежной стипендией. На время учебно-соревновательного сезона 2013-2314 годов примером для остальных был признан как раз белорус Юреня.

Кстати, сам Олег отмечает: нынешний формат проведения студенческих форумов, когда к стартам допускаются профессиональные атлеты, уводит FISU от первоначальной цели: развития и продвижения спорта непосредственно среди учащихся вузов.

Олег Юреня, многократный призер чемпионатов мира:

Здесь не студенческий спорт. Здесь на самом деле спорт высших достижений выступает на сегодняшний день. Такого, как в Америке, в Англии, где клубная система в академической гребле, университеты между собой соревнуются, только университеты – такого нет. Если студенческий спорт, то, мне кажется, надо только студентов уже брать, которые стремятся попасть в резерв национальной сборной и проявить себя.

В состав международной федерации студенческого спорта сейчас входят 167 национальных федераций. Наиболее значимые события, которые проводится под эгидой FISU, – Универсиады: летняя и зимняя, проходят раз в 2 года, в неолимпийские сезоны. Кроме того организация проводит чемпионаты мира в отдельных видах спорта. В 2014 году в календаре планетарные первенства по 29 видам. Среди стран, которые впервые принимают студенческие мировые форумы, и Беларусь.

График состязаний у гребцов весьма насыщенный. И себя, и инвентарь нужно постоянно держать в форме. Лодка и весло – главные атрибуты гребца, можно сказать, единственные. Потому и отношение к инвентарю уважительное: лодки протирают после каждого выхода на воду, если нужно, шлифуют перед стартом, берегут, а на веслах не срывают злость даже после неудачных тренировок.

Подбирается все индивидуально, почти как дорогая обувь, шитая на заказ исключительно по вашим меркам стопы. Уникальности лодке, кстати, можно добавить и за счет расцветки. В мировой гребле в последнее время это весьма модная тенденция. Но в белорусской сборной предпочтение отдается национальным цветам. Внешний вид, впрочем, совсем не главное. Важнее, как говорится, содержание.

Для тех, чье знакомство с греблей на байдарках и каноэ только начинается, отметим: основные различия между двумя этими видами судов просты. Вот байдарка — спортсмен сидит в лодке на специальном сидении, сляйде, и работает двухлопастным веслом. Каноисты в лодке стоят на одним колене: орудие труда — весло с одной лопастью. Причем служит оно одновременно и мотором, и рулевым управлением. За счет маневров в воде спортсмен направляет лодку в нужную сторону. Байдарочникам в этом плане немного проще.

Марина Литвинчук про лодки знает если не все, то почти все. Про родные байдарки так точно. Марина – универсальный боец: по ходу стартов она с кажущейся легкостью проходит 5-километровую дистанцию в одиночке, после чего пересаживается в четверку для прохождения спринта. Кажется, нет ни одной дистанции и ни оного вида, с которым Марина бы не справилась.

Марина Литвинчук, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне:

На 200 лодка должна с воды выходить резче, ты должен стартануть, а лодка должна подняться над водой и ехать. На 1000 надо, чтобы она плавнее шла, чтобы ровненько, не выпрыгивала, не шаталась. Под каждую дистанцию есть своя лодка.

Отличаются лодки и по весу, который должны выдерживать. Суда для мужчин, соответственно, рассчитаны на более тяжелые показатели. Сляйды в байдарках и подушка под колено и опор у каноистов подгоняются индивидуально под каждого атлета. То же и с веслом. Длина трубки, вес, размер лопасти – учитывается все, чтобы создать гребцам максимально комфортные условия для тренировок и стартов.

Производители весел при выборе инвентаря предлагают целый размерный ряд: от категории маленькие до разряда экстрабольшие. В среднем длина лопасти весла для байдарки – около 50 сантиметров, у каноистов – чуть больше – около 55.

Отличаются они и по ширине. Для длинных дистанций весла уже. Длина трубки не ограничивается, и, как правило, регулируется в зависимости от роста гребца. Весят весла около 700 граммов. Производят их из карбона – материала, который получается в ходе ряда операций с углеродным волокном. Изделия из карбона прочнее, но при этом легче стали, отличаются высокой жесткостью.

Пока гребцы со всей планеты вострили весла на Беларусь, в месте проведения мирового форума, Заславле, готовились к масштабному старту. Кстати, чтобы получить этот чемпионат, Валентина Балябо, директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов, которая занималась заявкой Беларуси, применила небольшую хитрость. В споре с Португалией, чей опыт организации гребных стартов куда больше, Валентина Викторовна сделала акцент на французском языке, родном для большинства членов исполкома FISU, в том числе и главы организации Клода Луи-Гальена. Именно на французском белорусская сторона проводила защиту.

Валентина Балябо, директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов:

Мы отработали это, даже летели в самолете и я все «лё-лё», «ля-ля», потому что дикция, надо накрыть верхней губой зубы, чтобы хорошее было произношение. В самолете, пока мы летели в Брюссель, на меня все обращали внимание, мол, что она там все время «парле-парле».

Тщательная подготовка произвела эффект и заставила обратить на заявку более пристальное внимание. А при подробном рассмотрении стало понятно: белорусская гребная инфраструктура готова к стартам такого уровня. Вот так язык довел не до Киева, но до Заславля.

Максиму Петрову Заславский канал знаком хорошо: в предыдущие годы здесь было отработано немало, перелопачены тонны воды. Но подготовку к студенческому чемпионату Максим все же проходил не здесь. Да и подготовки непосредственно к этому старту как таковой не было. Вместе с национальной командой Максим Петров готовился ко второму для себя взрослому чемпионату мира, который за неделю до заславского форума приняла Москва.

Как ни странно, для неподготовленного уха, но спортсмены указания тренера понимают и расшифровывают с легкостью. Лодки на воду и отрабатывать, каждое движение, каждый элемент. В большом спорте нет мелочей.

Когда смотришь на отточенные действия гребцов в лодках, кажется, что все до нельзя просто. Но для неподготовленного человека просто удержать равновесие, особенно в каноэ – это настоящий подвиг.

Равновесие в лодке для профессиональных гребцов – уже давно решенная задачка из программы первого класса. Дальнейшие уроки куда сложнее. И порой может оказаться, что оттачивание техники или выработка выносливости окажутся не столь важными для успеха, как психологическая устойчивость атлета. Сложно представить, сколько раз по ходу дистанции или во время тренировок, когда ничего не получается и сил уже, кажется, не осталось, хочется сдаться. Но поистине чемпионский дух как раз в том, чтобы пробираться наверх, несмотря ни на что. Вот и у Максима после нескольких безмедальных стартов на молодежных форумах опускались руки.

Максим Петров, участник чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов:

Когда я был четвертый, думал, как так, третий год подряд езжу на Европу, приезжаю в хорошей форме и все время занимаю обидные места (4-5). Думал завязывать. Потом подошел ко мне мой личный тренер, поддержал в тот момент и сказал, что сидят где-то там Боги и распределяют места. Не суждено мне было тогда быть в тройке, не суждено. Дали мне четвертое место.

Свое Максим взял на молодежном первенстве планеты в 2013 году, когда взошел на верхнюю ступень пьедестала на километровой дистанции. И определенно еще возьмет на взрослом уровне. Но, несмотря на то, что Петров уже прошел закалку чемпионатами мира и борьбой с сильнейшими в своем виде, к студенческому первенству он не подходил спустя рукава. Как и у любого спортсмена планка требований к себе – только на максимуме. Да и с именем Максим по-другому вроде как и не с руки.

Заславль, надо сказать к ответственному старту подготовился отлично. Своеобразной репетицией мирового студенческого первенства для работников канала и организаторов был прошлогодний чемпионат Европы по гребле академической среди юниоров. Тот опыт помог организовать нынешний процесс более слаженно.

Дмитрий Молочко, заместитель директора РЦОП по гребным видам спорта:

В этом году уже, поскольку был опыт проведения, применили непосредственно, что в первую очередь нужно сделать, что можно отложить на второй план. Конечно, благодаря опыту проведения чемпионата Европы мы быстрее и качественнее готовили канал.

Специально к чемпионату мира среди студентов закупили новую стартовую систему, которая вместе с двумя другими составила полный комплект для стартов на 200-метровой, 500-метровой и километровой дистанциях.

Принцип работы стартовых ворот прост: они удерживают лодки на одном уровне, и, когда судья-стартер жмет красную кнопку, ловушки синхронно опускаются под воду. Кстати, всего за одну десятую долю секунды, так что все стартующие оказываются в равных условиях.

До изобретения столь объективного и беспристрастного прибора гребцов в бой отправляли судьи. Нарекания на человеческий фактор были не редкостью. Равно как и споры на финише. В современной гребле все решается легко. Камера фотофиниша, пару щелчков мышкой и умные компьютеры все посчитают и сравнят за вас.

Еще одна важнейшая точка на старте гребного канала, которая обычно скрыта от глаз стороннего наблюдателя, – комната взвешивания. Доступ сюда закрыт даже спортсменам. Вход только для судей, представителей команды и волонтеров, в чье распоряжение попадает лодка после финиша.

12 килограммов – таков нормативный вес для байдарки-одиночки, двойка должна весить на 4 килограмма тяжелее. Столько же весит одиночное каноэ. Парное, в свою очередь, – 20 килограммов. И байдарка, и каноэ для квартета весят не менее 30 килограммов.

Вес лодок тщательно контролируется не зря: чем легче судно, тем, соответственно, легче спортсмену бороздить водную гладь. Для максимального уравнивания условий и принят весовой стандарт.

Первая проверка перед стартом. В случае недовеса под сиденье байдарки или на дно каноэ крепится груз. Крепится прочно. В случае утери во время заезда спортсмен дисквалифицируется. После финиша контрольное взвешивание. И если цифры совпадают, вопросов никаких.

Длина лодок, кстати, тоже проходит проверку. Разумеется, мировые производители и так контролируют этот показатель, но для порядка сверяется все.

Если в случае с весом норма определяет минимальный показатель, то для длины утверждены максимальные параметры, превосходить которые судно не должно. Длина измеряется только перед стартом. И если все в порядке, можно в бой.

Для участников студенческого чемпионата мира форум начался с заселения в общежитие. Все логично и символично: студентам, пусть и спортсменам, студенческое жилье. Стесненным в условиях вряд ли кто-то оказался, зато принцип «мир-дружба-жвачка» воплотился в полной мере.

И соперники, и соседи. На студенческом чемпионате мира все участники в буквальном смысле под одной крышей. Так что, выходя на завтрак, например, кто-то из сборной Беларуси вполне может столкнуться в коридоре лицом к лицу со своим будущим оппонентом.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ собрал студентов из 22 стран, более 300 атлетов – рекорд для состязаний такого ранга. Вот он – экзамен для организаторов, судей и, конечно, самих спортсменов. Мозоли залечены, тренировки позади, шутки в сторону. Только максимальная сосредоточенность и предельная концентрация. Судьбу «золота» чемпионата мира могут решить тысячные доли секунды.

Но в качестве разжигающего аппетит аперитива все делегации насладились церемонией открытия. Скромная, но яркая и душевная. Хоккейный мировой форум, который наша страна приняла в мае, уже показал, а нынешняя гребная регата лишний раз подтвердила: гостеприимства у белорусов не отнять.

Эрик Сэнтрон, генеральный секретарь Международной федерации студенческого спорта:

Не только сооружения здесь, на канале, но и то, что мы видели: «Минск-Арена» и Раубичи. Это сооружения премиум-класса в мировом понимании. Поэтому не только вы можете мечтать о проведении здесь Универсиады, но и для нас, для FISU, будет честью проводить здесь соревнования высочайшего уровня.

Уже первый соревновательный день, традиционно включивший в себя лишь предварительные заезды, показал: хозяева форума настроены серьезно и решительно. За исключением нашего молодого байдарочника Андрея Цариковича в спринте все остальные экипажи уверенно пробились напрямую в финал.

Программа соревнований в современной гребле насыщенна. Разобраться в многообразии дистанций и классов с первого раза не так просто. Основные отрезки у каноистов и байдарочников – 200, 500, 1000 метров. Соревнуются атлеты в одиночках, двойках и четверках. Повышенный интерес всегда вызывают олимпийские дистанции. У байдарочников это все заезды на километр у мужчин, и гонки на дистанции вдвое короче у женщин. А также спринтерские одиночки и мужская двойка.

У каноистов олимпийская программа куда более скромная. Женское каноэ развиваться стало лишь недавно и в график главных стартов 4-летия пока не входит. У мужчин олимпийские медали разыгрываются в одиночке и двойке на тысяче, также шанс стать чемпионом есть у одиночников в спринте.

Медальные заезды на заславском чемпионате обернулись триумфом хозяев. Наш квартет байдарочниц Тишкевич, Худенко, Лепешко, Литвинчук попросту не оставил соперницам никаких шансов. Девушки установили гегемонию, первенствовав на всех возможных дистанциях и во всех возможных видах, будь то четверка, двойка, или одиночка. И при этом девушки умудрялись оставаться самокритичными.

Маргарита Тишкевич, многократный призер чемпионатов мира:

В принципе была довольна, но посмотрела на время, сравнила своих и каноистов: чуть-чуть разочаровалась, потому что проиграла каноистам целую секунду. Но у них была жестче конкуренция, они подходили к этому и подстраивались на такую жесткую борьбу.

Символично, что после успехов в четверке поднимался на пьедестал наш золотой квартет одним целым, дружно взявшись за руки. Наверное, в том числе и в этом кроется секрет успеха: всегда и во всем чувствовать партнеров.

В мужской части состязаний конкуренция была жестче. Серьезную делегацию на заславский форум отрядили поляки, которые после первого дня финалов даже захватили лидерство в медальном зачете.

Вот, к примеру, именитый польский дуэт каноистов Томаш Качор – Винсент Сломински на километровой дистанции оставили лишь с «бронзой» Дениса Махлая и олимпийского чемпиона Андрея Богдановича, которому на этот раз пришлось выступать без брата. Александр в категорию студентов уже не попадает и поддерживаел младшего с берега.

Навели шороху в мужской части соревнований и чехи. Чего стоит только двукратный чемпион мира Йозеф Достал. Улыбчивый двухметровый великан стал несомненным № 1 среди байдарочников, забрав «золото» одиночек на дистанциях 200 и 500, а кроме того, став серебряным в четверке на полукилометровом отрезке.

На итоговой пресс-конференции по окончании первенства добродушный чех извинялся, что победил наших ребят на их территории. Разумеется, шутил. Ни о каких обидах здесь речи быть не может – на дистанции все равны. Тем более и Достала на пьедестале белорусские болельщики встречали как своего.

В свете довольно высокого уровня участников в мужской части, безусловно, порадовали наши молодые каноисты в четверке. На всех трех дистанциях ребята поднимались на высшую ступень пьедестала.

Евгений Тенгель, участник чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов:

Предел – это олимпийские игры. Всем, я думаю, хочется на них попасть и достойно там выступить. Это мечта каждого спортсмена – олимпийская медаль.

Руслан Сазановец, участник чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов:

Но все начинается здесь, с малого. Это даст подспорье на дальнейшие старты.

Общий медальный улов белорусской команды в 13 золотых, одну серебряную и 6 бронзовых наград оказался весьма увесистым. Но каждый из этих кругляшей в отдельности выглядит еще более весомым. Ведь за каждым из них своя история, своя судьба, за каждым – человек.

Максим Петров перед стартом уходит в себя: минимум общения с друзьями и даже партнерами по сборной, чтобы ничего не нагнетало обстановку и не отвлекало от главного.

На важных стартах Максим идет лишь одну дистанцию: каноэ-одиночка на 1000 метров. Один шанс. Все или ничего. А значит, нужно вкладываться в процесс целиком и полностью, ведь именно эти несколько минут определят, станешь ты одним из многих или первым.

Предстартовая тренировка на воде, отдых, и вот – лодки на старте. Момент-икс, Весла в воду...

Заезд на 1000 метров – это не просто испытание физической выносливости. Это в том числе и сложная тактическая борьба. И в первую очередь борьба с самими собой.

Каждый вид программы в гребле имеет свои особенности. Спринт, пожалуй, самый зрелищный: старт, работа на максимуме здесь и сейчас и эффектный финиш, где судьбу заездов чаще всего решают доли секунды.

Заезды на 500 метров оставляют простор для определенных тактических маневров. А вот километр – самый сложный в этом плане отрезок. Важно не перегореть на старте, равномерно распределить силы по дистанции, а в идеале и добавить на финише. При этом контролируя соперников, отчетливо слышать и себя самого, свой темп. Помощь тренера здесь очень кстати.

У заездов в одиночках-двойках-четверках также свои особенности. В работе в команде главное, быть может, даже не индивидуальная техника каждого члена экипажа, а четкость и слаженность взаимодействий друг с другом. Гребной квартет должен быть в буквальном смысле единым механизмом, ведь если один элемент системы выпадает, на серьезные результаты можно не рассчитывать.

Марина Литвинчук, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне:

Когда садишься в двойку или четверку, техника немного другая. Ты начинаешь подстраиваться под тех, кто сидит впереди, стараешься не забывать работу низом, работу ногами, как выхват сделать, как попасть друг в друга.

Одиночникам в этом плане проще. Но в то же время, когда ты один в лодке, рассчитывать можешь только на себя. Все остальные на водной глади – твои конкуренты.

И вот он – финиш. Только после сигнала, оповещающего конец прохождения дистанции, можно выдохнуть. Мысленно похвалить себя за хорошую работу и поблагодарить лодку за содействие.

Максим Петров в заезде на километр на нынешнем чемпионате среди студентов действительно проделал отличную работу. На финише он привез корпус именитому чеху Мартину Фуксе. И, как признался после, ключевую роль в этой победе сыграло даже не функциональное состояние.

Максим Петров, участник чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов:

Бывает наоборот что физически готов хорошо, а здесь не очень. А у меня сейчас было наоборот: я функционально готов был не очень, но постарался убрать это на другой план, адаптироваться к тому, что есть.

После победного финиша Максим еще долго делился впечатлениями с прессой, а сердце у спортсмена стучало так, что видно было невооруженным глазом. Постепенно дыхание приходит в норму и к моменту награждения можно расслабиться окончательно.

Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды по гребле на байдарках и каноэ:

Петров – это не будет гребец, это будет гонщик, но ему нужно созреть. И его первая победа на таком уровне, студенческом, это приятно. Я думаю, она придаст ему хороший импульс, и осознанность процесса, чем он занимается.

Помимо победного заезда Максима Петрова украшением прошедшего чемпионата главный тренер национальной команды по гребле на байдарках и каноэ назвал финал мужской байдарки-двойки на 500 метров, где на финише лишь 0,42 секунды решили исход спора в пользу белорусского дуэта Павел Медведев – Олег Юреня. Это был самый упорный заезд студенческого форума.

Но даже после триумфального выступления на пьедестале маршрут гребца не заканчивается. Не важно, завершил ты заезд в рядах отстающих или только что примерил «золото». Твоя непосредственная обязанность – вернуть лодку в эллинг.

Обычно лодка хорошо просушивается, прежде чем отправится на полку. Но на этот раз Максим торопился. Обещанное интервью заставило нарушить распорядок. За время общения главный вопрос: чем же так привлекает гребля?

Максим Петров, участник чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов:

Приходил один на тренировку и выезжал в такую акваторию, где ни домов, ни людей, и такая аура, лес, и ты едешь один и отвлекаешься от всех хлопот, едешь и думаешь о себе, о лодке. И на фоне этого я начал проявлять себя в одиночке, наладилась техника со временем, появилось сильное желание этим заниматься.

Наверное, каждый находит в этом виде спорта что-то свое. И за время студенческого чемпионата мира, можно не сомневаться, гребля на байдарках и каноэ обрела и новых поклонников. Которые будут ждать новых стартов. Благо, организовывать их в Беларуси умеют.

Адам Рошек, президент Европейской ассоциации университетского спорта:

Всегда очень важно для страны-хозяйки достичь не только организационного успеха, но и спортивного успеха. Это как зеркало. Хорошая организация всегда порождает успехи спортсменов. И у Беларуси в этом плане получилось все.

После красочной церемонии закрытия заславский канал пустел, флаги опущены, спортсменов ждет долгожданный отдых. Но лишь от спорта. Ведь даже после удачного мирового экзамена на водной глади их все равно ждет нетренировочная сессия.