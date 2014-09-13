Фестиваль биатлона Дарьи Домрачевой прошел 13 сентября в парке Горького

Новости Беларуси. Олимпийский ритм Дню города задал фестиваль биатлона Дарьи Домрачевой, который проходит 13 сентября в детском парке имени Максима Горького. Правда, 13 сентября королева биатлона сменила спортивный комбинезон на экипировку рьяного болельщика. В ходе незамысловатой игры трехкратная олимпийская чемпионка наметила своих фаворитов.

Программа соревнований более чем насыщенная. Горожане не только могут поучаствовать в любительской биатлонной гонке, но и поиграть в бадминтон, фрисби, настольный теннис, пострелять в тире. К слову, уже известны первые победители. Дарья лично поздравила лучших народных биатлонистов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Дарья Домрачева, герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка:

Очень приятно, что так много людей собралось сегодня здесь, в парке Горького. Наверное, для наших зрителей это тоже немножко необычная атмосфера, когда они болеют не за именитых спортсменов, а за людей, которые также наблюдают за биатлонными соревнованиями, состязаниями у экранов телевизоров.

Каждый час – новый старт. Взрослые и дети, мужчины и женщины, пары и личники – виды гонок более чем разнообразны. Мастер спорта по биатлону Илья Трифанов признается, подобрать категорию гонки себе смог каждый.

Илья Трифанов, ведущий фестиваля биатлона Дарьи Домрачевой:

Посчитали, что порядка 200 человек сегодня попробуют себя в роли биатлониста.

3 круга по 400 метров и два огневых рубежа. На первый взгляд простая дистанция, однако правильно распределить силы и подойти к огневому рубежу с нужным пульсом смог не каждый.

Андрей Вагин, участник фестиваля биатлона Дарьи Домрачевой:

Настроение, конечно, замечательное, погода этому способствует. Праздник в городе, праздничное настроение. Конечно, рассчитываем на победу, но главное участие. Биатлон, конечно же, более серьезный: и стрельба, и бег. Я думаю, будет достаточно интересно.

Диана Журавлевич, участница фестиваля биатлона Дарьи Домрачевой:

Победит, наверное, сильнейший, но буду прилагать все усилия для победы. Думаю, что будет интересно.

Анастасия Винчо, СТВ:

Гости фестиваля смогли не только наблюдать за биатлонными состязаниями, но и поиграть в бадминтон, фрисби, настольный теннис или пострелять в тире. Не остались в стороне от соревнований и самые маленькие. Правда, преодолевать дистанцию им пришлось с крыльями за спиной.

А перевести дух горожане смогли на выставке юного художника Павла Ращинского. Уже не один год, страдая от тяжелого недуга, этот мальчик в своем творчестве достигает не меньших высот, что и сама Домрачева. Ведь их успех стал возможен только благодаря огромной силе воли и мужеству. Именно поэтому белорусская биатлонистка уже не один год поддерживает юное дарование. Удивительные картины Павел рисует пальцем ноги. Его история и талант никого не оставили равнодушным.

Жители Минска:

— Картины мне очень понравились в том, что там выражается какая-то особая идея человека, выражение краски, его чувства.

— Достойная картина. Мы семьей любуемся творчеством этого ребенка.