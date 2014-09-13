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13 сентября в Минске открылся Фрунзенский физкультурно-оздоровительный центр

13 сентября 2014 14:37
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Новости Беларуси. Новый долгожданный бассейн, спортивные секции, сауна, тренажерный зал. 13 сентября в Минске открылся Фрунзенский физкультурно-оздоровительный центр.

Первыми посетителями стали премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович и столичный градоначальник Николай Ладутько, принявшие участие в торжественной церемонии. Услугами нового спортивного центра могут воспользоваться как дети, так и взрослые.

В ближайшее время в Минске откроется еще 9 бассейнов. Новострои должны будут разрешить проблему плавательных центров в Минске и утолить жажду водных процедур всех желающих, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Разработали такой проект. Уже в Гродно есть, в Минске. Чтобы школа обязательно имела бассейн  не традиционный, как было раньше,  а он может использоваться как обособленное здание, то есть когда школа, учебный процесс, там и ребята занимаются, а рано утром, поздно вечером он работает автономно на соответствующий микрорайон.

Жители Минска:
— Хорошо, что открылся центр, потому что было далеко ездить.
— Я рад, что наш  Минск расширяется, становится больше, строятся новые здания, Беларусь становится краше и красивей. Я рад, что люди могут заниматься спортом.
— И бассейн, и тренажерный зал, и аэробика. И после родов вот можно сходить, позаниматься, похудеть, с ребенком в сауну сходить. Мы очень довольны, рады.

# Николай Ладутько # Михаил Мясникович # Фотофакт # День города в Минске - 2014

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