10 пар международных участников в прямом смысле поборются 2 декабря на площадке «Минск-Арены». Версия К1, 3 раунда по 3 минуты. 1 декабря состоялось традиционное взвешивание участников. Главной звездой этих поединков станет неоднократный чемпион мира, наш соотечественник Забит Самедов (он является еще и организатором турнира).

Максим Корольков, главный судья турнира:

Да, это по-настоящему грандиозное событие: «Ахмад» в Минске, главный бой вечера – наш соотечественник Забит Самедов, звезда К1. Мы все смотрели его бои в Японии, то, как он преодолевал все трудности. Мы знаем, что он был один из самых маленьких в весовой категории своей, хотя он дрался «в плюс» всегда, в самой престижной весовой категории.

Легенда дома, и будем за него болеть. Это грандиозно для Беларуси, «Минск-Арена» – круто, супер!