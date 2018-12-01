Новости Беларуси. «Ахмат» в Минске! Самый крупный бойцовский турнир Восточной Европы впервые пройдет в нашей стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Ахмат» в Минске! Самый крупный бойцовский турнир Восточной Европы впервые пройдет в нашей стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
10 пар международных участников в прямом смысле поборются 2 декабря на площадке «Минск-Арены». Версия К1, 3 раунда по 3 минуты. 1 декабря состоялось традиционное взвешивание участников. Главной звездой этих поединков станет неоднократный чемпион мира, наш соотечественник Забит Самедов (он является еще и организатором турнира).
Максим Корольков, главный судья турнира:
Да, это по-настоящему грандиозное событие: «Ахмад» в Минске, главный бой вечера – наш соотечественник Забит Самедов, звезда К1. Мы все смотрели его бои в Японии, то, как он преодолевал все трудности. Мы знаем, что он был один из самых маленьких в весовой категории своей, хотя он дрался «в плюс» всегда, в самой престижной весовой категории.
Легенда дома, и будем за него болеть. Это грандиозно для Беларуси, «Минск-Арена» – круто, супер!
В категории до 83 килограммов будет драться еще один белорус – Дмитрий Валент. Это третий крупный старт спортсмена в 2018 году. Летом из Чехии он вернулся чемпионом Европы по муай-тай.
Дмитрий Валент, белорусский боец, участник соревнований:
Третий старт у меня, такой крупный еще, в родных стенах родного города. Такой волнительный момент. Мы прошли хороший тренировочный лагерь с тренером, как в спарринге, так и техническая и тактическая работа. Так что форма хорошая.
Бои начнутся в воскресенье в 19:00. Организаторы не отрицают и приезд в Минск главного болельщика Рамзана Кадырова.