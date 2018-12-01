ЧМ по волейболу. «Строитель» всухую расправился с «Коммунальником»

Новости Беларуси. В очередном матче чемпионата Беларуси по волейболу минский «Строитель» всухую расправился с могилевским «Коммунальником» – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результат поединка был предсказуемым. Однако на паркете подопечные Александра Сингаевского решали другие задачи, нежели чем просто победа.

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:

Мы сегодня задействовали всех 12 игроков. Когда выпускаешь запасных, хочется увидеть хорошую игру, чтобы внушили доверие и показали, что их можно использовать в критических ситуациях с более сильными соперниками.