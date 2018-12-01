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ЧМ по волейболу. «Строитель» всухую расправился с «Коммунальником»

01 декабря 2018 19:39
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Новости Беларуси. В очередном матче чемпионата Беларуси по волейболу минский «Строитель» всухую расправился с могилевским «Коммунальником» – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧМ по волейболу. «Строитель» всухую расправился с «Коммунальником»-1

Результат поединка был предсказуемым. Однако на паркете подопечные Александра Сингаевского решали другие задачи, нежели чем просто победа.

ЧМ по волейболу. «Строитель» всухую расправился с «Коммунальником»-4

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:
Мы сегодня задействовали всех 12 игроков. Когда выпускаешь запасных, хочется увидеть хорошую игру, чтобы внушили доверие и показали, что их можно использовать в критических ситуациях с более сильными соперниками.

# Волейбол # Александр Сингаевский # Фотофакт

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