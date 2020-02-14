Прямой эфир

Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в индийском Бангалоре

14 февраля 2020 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире серии «Челленджер» в индийском Бангалоре, сообщили в программе «СТВ-спорт».  

Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в индийском Бангалоре-1

Он провел встречу с итальянцем Юлианом Оклеппо. Поединок получился принципиальным и состоял из трех сетов и продолжался 2 часа 40 минут. Счет матча 6:7, 7:6, 4:6 в пользу итальянца. 14 февраля свой полуфинальный матч парного разряда проведут белорус Андрей Василевский и израильтянин Джонатан Эрлих.  

Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в индийском Бангалоре-4

# Теннис # Илья Ивашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды пополнилась бронзой Ксении Станкевич
14 февраля 2020 14:23

Чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды пополнилась бронзой Ксении Станкевич

Чемпионат Европы по биатлону пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта
14 февраля 2020 13:25

Чемпионат Европы по биатлону пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта

4 упражнения для красивой осанки и зоны декольте
14 февраля 2020 08:05

4 упражнения для красивой осанки и зоны декольте