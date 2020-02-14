Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в индийском Бангалоре

Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире серии «Челленджер» в индийском Бангалоре, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Он провел встречу с итальянцем Юлианом Оклеппо. Поединок получился принципиальным и состоял из трех сетов и продолжался 2 часа 40 минут. Счет матча 6:7, 7:6, 4:6 в пользу итальянца. 14 февраля свой полуфинальный матч парного разряда проведут белорус Андрей Василевский и израильтянин Джонатан Эрлих.