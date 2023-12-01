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КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Амуру» из Хабаровска

01 декабря 2023 14:18
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Хоккеисты минского «Динамо» потерпели четвертое поражение подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Дальневосточная серия «зубров» началась в Хабаровске игрой против «Амура», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Амуру» из Хабаровска-1

Хозяева открыли счет уже на 44-й секунде. А во втором отрезке преимущество удвоили. Подопечные Дмитрия Квартального смогли ответить только в середине третьего периода, отличился Роман Горбунов. Однако это взятие ворот так и осталось единственным в исполнении минчан. В итоге – 1:2, «Динамо» снова уступает.

В воскресенье, 3 декабря, во Владивостоке наши парни сыграют с «Адмиралом». Встреча начнется в 10:00 по белорусскому времени.

# Хоккей # Фотофакт

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