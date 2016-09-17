«Гонка легенд – звезды биатлона за мир»: отличная возможность увидеть именитых спортсменов

Еще одно событие – важнейшее и интереснейшее – грядет. Завтра в Раубичах под Минском «Гонка легенд – звезды биатлона за мир». Целая плеяда великих спортсменов из разных стран мира прибыла в Беларусь. Рассказывает Алена Сырова.
Пятнадцать тысяч зрителей, сотни представителей СМИ и три десятка именитых биатлонистов из 10 стран мира слетелись на вторую гонку легенд в белорусских Раубичах.
Кати Вильхельм, трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира:
Я приехала в Минск с большими ожиданиями от фестиваля. Надеюсь увидеть множество коллег, зрителей и получить удовольствие от гонки. Думаю, это будут отличные выходные для нас.
Всех спортсменов на фестиваль биатлона приглашала лично Дарья Домрачева. Трехкратная олимпийская чемпионка сейчас находится в ожидании первенца и на самой гонке присутствовать сможет лишь при помощи телемоста.
Даря Домрачева, трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, обладательница Большого хрустального глобуса:
Наши участники уже вовсю готовятся. Подготовьтесь и вы, чтобы поддержать биатлонных звезд.
Мы последовали совету белорусской королевы биатлона и заняли место на огневом рубеже под чутким руководством тренера национальной сборной.
Дополнительным стимулом не оплошать стало присутствие на соседнем коврике восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьерндалена.
Кстати к гонке СМИ, которая пройдет здесь завтра готовились и наши коллеги. На лыжероллеры они не встанут, но померяются силами в забеге и стрельбе.
Многоголосье на разных языках мира раздается на стрельбище перед пристрелкой. Легенды мирового биатлона в кулуарах шутят о набранных килограммах и обсуждают последние новости.
Симона Хаусвальд, двухкратный призер олимпийских игр, чемпионка мира, четырехкратный призер чемпионатов мира (Германия):
Мне очень радостно вновь ощутить себя частью биатлонного мира. У меня двое детей и они сейчас занимают все мое свободное время. Поэтому, здорово, что есть возможность поучастовать в соревнованиях такого рода и встретиться со своими коллегами. Еще очень хочу увидеть Дарью Домрачеву, интересно, как она готовится к материнству.
Особый спортивный интерес есть и у австрийца Кристофа Зуманна. Во время прошлогодней гонки он остался недоволен своим результатом и завтра рассчитывает взять реванш.
Кристоф Зуманн, трехкратный призер олимпийских игр, четырехкратный призер чемпионатов мира:
Я приехал сюда быть первым, не вторым не третьим, и если я одежу победу, то вернусь в карьеру, но только никому об этом не говорите (смеется). А вообще это отличная возможность повидаться с именитыми коллегами. А для болельщиков, увидеть тех, кого раньше лицезрели только по телевизору.
Алена Сырова, корреспондент:
А я тоже видела вас только по телевизору, поэтому давайте сделаем селфи.
Кристоф Зуманн:
Селфи! Это будет отлично.
Не только спортивная программа ожидает спортсменов в этот уикэнд. Они уже посетили, детский хоспис в Боровлянах. Впереди – экскурсии по Минску и окрестностям, встречи с болельщиками, автограф-сессия и, конечно, сами соревнования.