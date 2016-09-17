«Гонка легенд – звезды биатлона за мир»: отличная возможность увидеть именитых спортсменов

Еще одно событие – важнейшее и интереснейшее – грядет. Завтра в Раубичах под Минском «Гонка легенд – звезды биатлона за мир». Целая плеяда великих спортсменов из разных стран мира прибыла в Беларусь. Рассказывает Алена Сырова.

Пятнадцать тысяч зрителей, сотни представителей СМИ и три десятка именитых биатлонистов из 10 стран мира слетелись на вторую гонку легенд в белорусских Раубичах.

Кати Вильхельм, трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира:

Я приехала в Минск с большими ожиданиями от фестиваля. Надеюсь увидеть множество коллег, зрителей и получить удовольствие от гонки. Думаю, это будут отличные выходные для нас.

Всех спортсменов на фестиваль биатлона приглашала лично Дарья Домрачева. Трехкратная олимпийская чемпионка сейчас находится в ожидании первенца и на самой гонке присутствовать сможет лишь при помощи телемоста.

Даря Домрачева, трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, обладательница Большого хрустального глобуса:

Наши участники уже вовсю готовятся. Подготовьтесь и вы, чтобы поддержать биатлонных звезд.

Мы последовали совету белорусской королевы биатлона и заняли место на огневом рубеже под чутким руководством тренера национальной сборной.

Дополнительным стимулом не оплошать стало присутствие на соседнем коврике восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьерндалена.

Кстати к гонке СМИ, которая пройдет здесь завтра готовились и наши коллеги. На лыжероллеры они не встанут, но померяются силами в забеге и стрельбе.

Многоголосье на разных языках мира раздается на стрельбище перед пристрелкой. Легенды мирового биатлона в кулуарах шутят о набранных килограммах и обсуждают последние новости.

Симона Хаусвальд, двухкратный призер олимпийских игр, чемпионка мира, четырехкратный призер чемпионатов мира (Германия):

Мне очень радостно вновь ощутить себя частью биатлонного мира. У меня двое детей и они сейчас занимают все мое свободное время. Поэтому, здорово, что есть возможность поучастовать в соревнованиях такого рода и встретиться со своими коллегами. Еще очень хочу увидеть Дарью Домрачеву, интересно, как она готовится к материнству.

Особый спортивный интерес есть и у австрийца Кристофа Зуманна. Во время прошлогодней гонки он остался недоволен своим результатом и завтра рассчитывает взять реванш.

Кристоф Зуманн, трехкратный призер олимпийских игр, четырехкратный призер чемпионатов мира:

Я приехал сюда быть первым, не вторым не третьим, и если я одежу победу, то вернусь в карьеру, но только никому об этом не говорите (смеется). А вообще это отличная возможность повидаться с именитыми коллегами. А для болельщиков, увидеть тех, кого раньше лицезрели только по телевизору.



Алена Сырова, корреспондент:

А я тоже видела вас только по телевизору, поэтому давайте сделаем селфи.



Кристоф Зуманн:

Селфи! Это будет отлично.

Не только спортивная программа ожидает спортсменов в этот уикэнд. Они уже посетили, детский хоспис в Боровлянах. Впереди – экскурсии по Минску и окрестностям, встречи с болельщиками, автограф-сессия и, конечно, сами соревнования.