Прямой эфир

Гомельский ВРЗ обыграл «Столицу» и вышел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

11 июня 2021 20:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу определился второй финалист. Им стал гомельский ВРЗ, в полуфинале прошедший «Столицу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гомельский ВРЗ обыграл «Столицу» и вышел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу-1

Для выявления сильнейшего командам понадобились все пять матчей. В серии до трех побед гомельчане уступали 1:2, но сначала выиграли гостевой поединок, а 11 июня добились решающего успеха дома.

Гомельский ВРЗ обыграл «Столицу» и вышел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу-4

Уже к восьмой минуте ВРЗ повел в два гола, но до перерыва минчане один мяч отквитали. Во втором тайме гомельчане отличились сразу трижды, а подопечные Камеко только раз. В итоге 2:5, и «Столица» отправляется в бронзовую серию, где сыграет с БЧ. Что касается ВРЗ, то в финале чемпионата Беларуси команда сразится с оршанским «Витэном», который в этом сезоне не проиграл еще ни одного матча.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Камеко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Художественная гимнастика. Две белоруски вышли в финал многоборья на чемпионате Европы
11 июня 2021 20:07

Художественная гимнастика. Две белоруски вышли в финал многоборья на чемпионате Европы

Были заявки и из Беларуси. Международная федерация хоккея показала, как будут выглядеть медали ЧМ-2022
11 июня 2021 20:04

Были заявки и из Беларуси. Международная федерация хоккея показала, как будут выглядеть медали ЧМ-2022

Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко вышли в финал чемпионата мира по современному пятиборью
11 июня 2021 13:23

Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко вышли в финал чемпионата мира по современному пятиборью