Гомельский ВРЗ обыграл «Столицу» и вышел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу определился второй финалист. Им стал гомельский ВРЗ, в полуфинале прошедший «Столицу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу определился второй финалист. Им стал гомельский ВРЗ, в полуфинале прошедший «Столицу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для выявления сильнейшего командам понадобились все пять матчей. В серии до трех побед гомельчане уступали 1:2, но сначала выиграли гостевой поединок, а 11 июня добились решающего успеха дома.
Уже к восьмой минуте ВРЗ повел в два гола, но до перерыва минчане один мяч отквитали. Во втором тайме гомельчане отличились сразу трижды, а подопечные Камеко только раз. В итоге 2:5, и «Столица» отправляется в бронзовую серию, где сыграет с БЧ. Что касается ВРЗ, то в финале чемпионата Беларуси команда сразится с оршанским «Витэном», который в этом сезоне не проиграл еще ни одного матча.