Гомельский ВРЗ обыграл «Столицу» и вышел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

Уже к восьмой минуте ВРЗ повел в два гола, но до перерыва минчане один мяч отквитали. Во втором тайме гомельчане отличились сразу трижды, а подопечные Камеко только раз. В итоге 2:5, и «Столица» отправляется в бронзовую серию, где сыграет с БЧ. Что касается ВРЗ, то в финале чемпионата Беларуси команда сразится с оршанским «Витэном», который в этом сезоне не проиграл еще ни одного матча.