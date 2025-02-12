«Гомель» прервал победную серию «Юности» – результаты ЧБ по хоккею

Накануне в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги состоялись очередные матчи. В Гомеле местный клуб принимал лидирующую в турнирной таблице «Юность», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Результативностью команды не порадовали. Первую шайбу зрители увидели только на 46 минуте, хозяева получили право на большинство, которое успешно реализовали. А незадолго до финальной сирены они отправили шайбу в пустые ворота. Как итог – 2:0 и «Гомель» прервал победную серию столичного клуба, которая насчитывала 9 игр. «Неман» одержал викторию над аутсайдером сезона «Авиатором». А Брест потерпел поражение от прямого конкурента за место в десятке лучших «Химика». «Шахтер» победил «Лиду» – 3:0.