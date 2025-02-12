Прямой эфир

«Гомель» прервал победную серию «Юности» – результаты ЧБ по хоккею

12 февраля 2025 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Накануне в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги состоялись очередные матчи. В Гомеле местный клуб принимал лидирующую в турнирной таблице «Юность», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Результативностью команды не порадовали. Первую шайбу зрители увидели только на 46 минуте, хозяева получили право на большинство, которое успешно реализовали. А незадолго до финальной сирены они отправили шайбу в пустые ворота. Как итог – 2:0 и «Гомель» прервал победную серию столичного клуба, которая насчитывала 9 игр. «Неман» одержал викторию над аутсайдером сезона «Авиатором». А Брест потерпел поражение от прямого конкурента за место в десятке лучших «Химика». «Шахтер» победил «Лиду» – 3:0.

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте стартовал предсезонный турнир по футболу – результаты матчей
11 февраля 2025 20:11

В Бресте стартовал предсезонный турнир по футболу – результаты матчей

Арина Соболенко завершила выступление на турнире категории 1000 в Дохе
11 февраля 2025 20:09

Арина Соболенко завершила выступление на турнире категории 1000 в Дохе

Минск принимает турнир по самбо на призы Президента Беларуси – как показали себя наши атлеты?
11 февраля 2025 18:35

Минск принимает турнир по самбо на призы Президента Беларуси – как показали себя наши атлеты?