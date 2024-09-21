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«Юность» победила «Локомотив» в чемпионате Беларуси по хоккею

21 сентября 2024 15:05
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«Юность» уступала, но победила «Локомотив» в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева размочили соперника незадолго до первого перерыва. Едва поединок возобновился после антракта, как столичные спортсмены сравняли цифры на табло. Более того, в середине отрезка они забросили вторую шайбу. Оставалось играть еще долго. 

Следующий результативный бросок случится уже в третьей 20-минутке. Это Сидорук установил окончательный счет. 3:1 – «Юность» сильнее. К слову, во всех поединках успех сопутствовал исключительно гостям. 

# Хоккей

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