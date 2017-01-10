Голосование за лучших белорусских спортсменов двух последних лет стартовало 10 января

Новости Беларуси. «Триумф. Героям спорта». В Беларуси дан старт голосованию за лучших спортсменов двух последних лет. Поддержать своего фаворита сможет любой до 31 января. Голосование проводится на сайте triumph.by. Как и в 2016 году, для этого можно использовать печатные бюллетени и электронные.

После подсчета голосов болельщиков жюри конкурса определит лауреатов еще в четырех номинациях: «Результат года», «Прорыв года», «Самый яркий спортивный момент» и «За волю к победе».

Имена триумфаторов назовут на торжественной церемонии в конце февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Это еще раз возможность сказать слова благодарности и признательности за то чувство гордости за нашу страну, которую они вызывают, когда поднимаются на пьедестал или останавливаются в шаге от него, совершая просто какие-то благородные поступки.