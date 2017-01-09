Чествование белорусских олимпийцев и паралимпийцев прошло в Минске

Новости Беларуси. Министерство спорта и туризма в рождественскую пору решило вспомнить о хорошем и провести чествование белорусских олимпийцев и паралимпийцев.

Церемония прошла в необычном формате. Под сводами спорткомплекса «Фристайл» прославленные атлеты не только получили слова благодарности и почетные награды, но и могли насладиться спортивно-музыкальным шоу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На прошедшей в Рио олимпиаде белорусская команда завоевала 9 наград. На высшую ступень пьедестала удалось подняться нашему батутисту Владиславу Гончарову.

Владислав Гончаров, олимпийский чемпион в прыжках на батуте:

Выступление не было идеальным, были какие-то помарки, но это все рабочие моменты. Нельзя сделать идеальное выступление на все 100%, поэтому это будет дорабатываться на тренировках и в последующем будет устраняться.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Беларуси:

Год был непростой. Я думаю, как говорят, большое видится на расстоянии. В чем-то мы выиграли, где-то, наверное, не смогли повысить те позиции, которые могли бы. В целом я скажу, что потенциал наших национальных олимпийской и паралимпийской команд есть.

Окунувшись в атмосферу праздника в рождественскую пору, спортсмены возвращаются в рабочий процесс. Былые успехи уже отложены в сторону. 2017 год, постолимпийский, разумеется, будет не таким сложным сезоном, и все же планомерная работа не прекращается ни на минуту.

Андрей Праневич, чемпион Паралимпийских игр-2016 по фехтованию:

Уже думаем о предстоящих соревнованиях. В середине февраля первый в этом году начинается этап, готовимся к нему. Олимпиада, надо вперед идти, дальше.