Голевая передача Шаранговича не уберегла «Калгари» от разгромного поражения от «Торонто»

Голевая передача Егора Шаранговича не уберегла «Калгари» от разгромного поражения от «Торонто» в чемпионате НХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Пламенные» провалили второй период, в течение которого капитулировали четырежды. Первый и заключительный отрезок команды завершили вничью. Как итог – крупная победа «кленовых листьев» – 6:2. Наш форвард провел на льду 15 минут 48 секунд, исполнил 3 броска и заработал минус 1 показателя полезности. В сезоне в 58 встречах у Шаранговича скромные 24 очка.