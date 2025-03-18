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Голевая передача Шаранговича не уберегла «Калгари» от разгромного поражения от «Торонто»

18 марта 2025 14:04
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Голевая передача Егора Шаранговича не уберегла «Калгари» от разгромного поражения от «Торонто» в чемпионате НХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

«Пламенные» провалили второй период, в течение которого капитулировали четырежды. Первый и заключительный отрезок команды завершили вничью. Как итог – крупная победа «кленовых листьев» – 6:2. Наш форвард провел на льду 15 минут 48 секунд, исполнил 3 броска и заработал минус 1 показателя полезности. В сезоне в 58 встречах у Шаранговича скромные 24 очка.

# Хоккей

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