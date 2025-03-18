Интрига сохраняется – двумя матчами продолжился розыгрыш Кубка Президента по хоккею

Напряженными получились очередные матчи четвертьфинальных серий Кубка Президента по хоккею, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Витебск» имел все шансы завершить противостояние с финалистом минувшего розыгрыша, «Брестом», но одержать победу перед своими болельщиками северяне не смогли. Исход матча решила единственная шайба: на 15-й минуте ее забросил Федор Качан – 1:0, сильнее брестчане. В Гродно «Неман» уступил «Динамо-Молодечно» и оказался в шаге от завершения борьбы в плей-офф. Хозяева вышли вперед на 17-й минуте, но развить успех не смогли. Динамовцы ответили тремя точными бросками и лишь в концовке Артем Кислый оформил дубль и установил окончательный счет. 3:2 в матче и серии. Следующая игра пройдет 19 марта, и в случае домашнего успеха «Динамо-Молодечно» выйдет в полуфинал.