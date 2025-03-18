«Минчанка» одержала вторую победу на предварительном этапе Кубка России по волейболу. Турнир продолжается в Красноярске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В третьем туре белоруски встречались с одним из лидеров турнира – «Тулицей», на старте выигравшей оба своих матча. Наша команда показала уверенную игру и не оставила соперницам ни единого шанса – 25:20, 25:21, 25:22. Ранее на турнире белоруски обыграли «Енисей» (3:0) и с таким же счетом уступили «Омичке». Борьбу за Кубок продолжат четыре лучших коллектива. Следующий матч белоруски проведут 20 марта против аутсайдера предварительного этапа, саратовского «Протона».