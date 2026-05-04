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Екатерина Перепечаева-Чернухо взяла золото в Самарканде – пообщались с чемпионкой по бильярдному спорту

04 мая 2026 13:19
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Три титула чемпионки мира, и это только начало. В конце апреля наша соотечественница вновь доказала, что ей нет равных в динамичной пирамиде. Как проходил турнир, что чувствует спортсменка после очередного триумфа и какие цели ставит перед собой, узнали из первых уст. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Перепечаева-Чернухо, трехкратная чемпионка мира по бильярдному спорту, мастер спорта международного класса. 

Александра Каштанова, ведущая:
Вы прилетели из Самарканда, привезли такую весомую награду. 150 сильнейших игроков из стран СНГ. Как все это было и кто для вас был самым сильным конкурентом? 

Екатерина Перепечаева-Чернухо взяла золото в Самарканде – пообщались с чемпионкой по бильярдному спорту-2

Екатерина Перепечаева-Чернухо, трехкратная чемпионка мира по бильярдному спорту, мастер спорта международного класса:
Мы поехали туда со сборной, и очень благодарно они меня каждый день поддерживали – и в полуфиналах, и в финале, постоянно были рядом. Турнир выдался тяжело, первые две игры очень тяжелые были, не могла войти в турнир. 

Екатерина Перепечаева-Чернухо взяла золото в Самарканде – пообщались с чемпионкой по бильярдному спорту-4

Екатерина Перепечаева-Чернухо:
А потом, пообщавшись со своим тренером, он придал надежду и сказал: играй в удовольствие. И я начала играть.

Подробнее смотрите в видео.

# Спортивные соревнования # Интервью # Белорусские спортсмены

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