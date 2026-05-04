Екатерина Перепечаева-Чернухо взяла золото в Самарканде – пообщались с чемпионкой по бильярдному спорту

Три титула чемпионки мира, и это только начало. В конце апреля наша соотечественница вновь доказала, что ей нет равных в динамичной пирамиде. Как проходил турнир, что чувствует спортсменка после очередного триумфа и какие цели ставит перед собой, узнали из первых уст.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Перепечаева-Чернухо, трехкратная чемпионка мира по бильярдному спорту, мастер спорта международного класса.

Александра Каштанова, ведущая:

Вы прилетели из Самарканда, привезли такую весомую награду. 150 сильнейших игроков из стран СНГ. Как все это было и кто для вас был самым сильным конкурентом?