Более 80 недель кряду – Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA

Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA. На вершине наша прима остается более 80-ти недель кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако белоруска не смогла защитить чемпионский титул в Мадриде и потеряла значительное количество очков. Тем не менее, идущую второй Елену Рыбакину из Казахстана землячка опережает на 1,5 тысячи баллов. На третью позицию поднялась полька Ига Швентек.

Что касается других наших спортсменок, то у Александры Саснович минус 11 пунктов и 120-е место. Ирина Шиманович также с потерями, сейчас она занимает 187-ю строчку. Виктория Азаренко, которая давно не играет в официальных турнирах, идет 215-й. Алена Фалей – 231-я.

Во главе мужского рейтинга находится триумфатор «тысячника» в испанской столице итальянский теннисист Янник Синнер. В финальном противостоянии соревнований в Мадриде он не оставил шансов Александру Звереву и праздновал победу в двух сетах – 6:1, 6:2. Представитель Германии замыкает тройку сильнейших. Вторым идет испанец Карлос Алькарас. Лучший из белорусов Эрик Арутюнян находится в шестой сотне топа.