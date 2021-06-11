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«Гол, который я сегодня забил, посвящаю своей маме». В Минске определили победителя городского этапа соревнований «Кожаный мяч»

11 июня 2021 21:37
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Новости Беларуси. У настоящих футбольных эмоций нет возраста. 11 июня это доказали участники городского этапа республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гол, который я сегодня забил, посвящаю своей маме». В Минске определили победителя городского этапа соревнований «Кожаный мяч»-1

Ребята 2007-2008 годов рождения определяли победителя раунда, который выступит на финальном этапе. В матче за первое место встречались команды Фрунзенского и Центрального районов. Счет в матче открыли футболисты Фрунзенского, но соперники успели не только сравнять, но и вырвать победу – 2:1.

«Гол, который я сегодня забил, посвящаю своей маме». В Минске определили победителя городского этапа соревнований «Кожаный мяч»-4

Богдан Гурнович, игрок команды Центрального района:
Чувствую гордость за свою команду. Было очень сложно, первая игра – самая сложная. Как тренер говорил, 5:4 мы выиграли, на последней минуте забили гол. Сегодня я отличился голом и голевой передачей. Этот гол, который я сегодня забил, посвящаю своей маме, Виктории.

«Гол, который я сегодня забил, посвящаю своей маме». В Минске определили победителя городского этапа соревнований «Кожаный мяч»-7

Захар Кухаренок, игрок команды Центрального района:
Мы думали, у нас шансов будет мало, но так как мы усердно тренировались. Эмоций куча, я не знаю, сначала один гол пропустили и уже потеряли надежду, но как забили – уже мотивация, настроение поднялись. Я очень рад, что мы забили последний гол.

«Гол, который я сегодня забил, посвящаю своей маме». В Минске определили победителя городского этапа соревнований «Кожаный мяч»-10

Алескей Ленкевич, игрок команды Центрального района:
Матч был сложный меня выпустили во втором тайме на позицию крайнего защитника. Было много забеганий со стороны противника, но как то смогли их нейтрализовать.

«Гол, который я сегодня забил, посвящаю своей маме». В Минске определили победителя городского этапа соревнований «Кожаный мяч»-13

Игорь Юртов, главный тренер команды Центрального района:
Игра была очень сложная, но мы готовились, настраивались на эту игру, отдавали все силы предварительным играм. Ну и от обороны сыграли и это свое дало результат.

Серебро городского этапа у команды Фрунзенского района, бронза у ребят из Партизанского. Ну а команду-победителя ждет насыщенное лето, парни будут готовиться к финальному этапу, который состоится в начале сентября.

# Футбол Беларуси # Богдан Гурнович # Алексей Ленкевич # Захар Кухаренок # Игорь Юртов # Фотофакт

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