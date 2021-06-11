«Гол, который я сегодня забил, посвящаю своей маме». В Минске определили победителя городского этапа соревнований «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. У настоящих футбольных эмоций нет возраста. 11 июня это доказали участники городского этапа республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ребята 2007-2008 годов рождения определяли победителя раунда, который выступит на финальном этапе. В матче за первое место встречались команды Фрунзенского и Центрального районов. Счет в матче открыли футболисты Фрунзенского, но соперники успели не только сравнять, но и вырвать победу – 2:1.

Богдан Гурнович, игрок команды Центрального района: Чувствую гордость за свою команду. Было очень сложно, первая игра – самая сложная. Как тренер говорил, 5:4 мы выиграли, на последней минуте забили гол. Сегодня я отличился голом и голевой передачей. Этот гол, который я сегодня забил, посвящаю своей маме, Виктории.

Захар Кухаренок, игрок команды Центрального района: Мы думали, у нас шансов будет мало, но так как мы усердно тренировались. Эмоций куча, я не знаю, сначала один гол пропустили и уже потеряли надежду, но как забили – уже мотивация, настроение поднялись. Я очень рад, что мы забили последний гол.

Алескей Ленкевич, игрок команды Ц ентрального района: Матч был сложный меня выпустили во втором тайме на позицию крайнего защитника. Было много забеганий со стороны противника, но как то смогли их нейтрализовать.

Игорь Юртов, главный тренер команды Центрального района:

Игра была очень сложная, но мы готовились, настраивались на эту игру, отдавали все силы предварительным играм. Ну и от обороны сыграли и это свое дало результат.

Серебро городского этапа у команды Фрунзенского района, бронза у ребят из Партизанского. Ну а команду-победителя ждет насыщенное лето, парни будут готовиться к финальному этапу, который состоится в начале сентября.