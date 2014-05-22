Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси по хоккею: Страна должна гордиться тем, чего достигла команда

Новости Беларуси. К сожалению, сборная Беларуси по хоккею завершила выступление на чемпионате мира в Минске. Подопечные Глена Хэнлона уступили в напряженном поединке шведам (2:3). После матча наставник белорусской дружины дал свою последнюю пресс-конференцию на турнире. На вопросы журналистов ответил и главком сборной Швеции Пар Мартс.

Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Хочу поздравить сегодняшнего соперника, тренера. Хочу пожелать всего хорошего в предстоящих матчах. Мне понравилось то, как действовали сегодня шведы, они быстро играли, показывали захватывающий хоккей. И мне приятно, что мы участвовали в матче этом.

Что касается нашей команды, то мы всегда хотим играть в яркий атакующий хоккей. И у нас это получилось. Я горд за своих ребят. И теперь наша цель – играть как Швеция.

Какие эмоции вы испытываете сейчас?

Глен Хэнлон:

20 минут назад я бы сказал, что разочарован, потому что действительно тяжело. Но сейчас испытываю гордость за ребят. Я хочу подчеркнуть, что игроки многим жертвуют ради турнира, от многого отказываются, поэтому страна должна гордиться тем, чего команда достигла.

Вы остаетесь у руля сборной?

Глен Хэнлон:

Я буду отвечать на вопросы только по игре. Уже 12 часов ночи. Давайте об игроках, о матче поговорим. Ведь вы только что увидели лучшее событие в белорусском хоккее.

Сегодня в заявке не было Михаила Грабовского.

Глен Хэнлон:

Вчера, после того, как мы поговорили в микст-зоне, уже знали результаты МРТ, он мне сказал, что, наверное, сегодня не будет играть.

Во втором периоде команда действовала намного смелее, чем в первом. Что вы сказали хоккеистам в перерыве?

Глен Хэнлон:

Пришлось поругать их, покричать. Я просто попытался объяснить, что мы слишком много чести оказываем Швеции, слишком ее уважаем. Но мы может лучше играть. Я не хочу сказать, что у меня в команде плохие игроки, чересчур уважающие соперника. Просто сказывалось напряжение и это сковывало ребят. Я понял, что их нужно как-то шокировать, что-то сделать.

Шведский тренер сказал, что важнейший момент матча – нереализованный буллит. Согласны?

Глен Хэнлон:

Подумав, могу сказать, что это не перевернуло игру. Это был довольно поздний эпизод. И что-то изменить в ходе игры он серьезно не мог. Я вообще считаю, что в этой игре нет переломных моментов. Хотя, может, первый перерыв, после которого мы заиграли по-другому.

Сборная Беларуси на турнире успела сыграть со Швецией и Россией. Кто произвел большее впечатление и кто, на ваш взгляд, фаворит полуфинала?

Глен Хэнлон:

Я думаю, что в субботу будет отличная игра. Встретятся две сильные команды, но они одновременно разные по стилю. Шведы больше контролируют шайбу, а сборная России полна игроков с весьма внушительным талантом: Малкин, Бобровский. Поэтому будет фантастический матч.

Андрей Костицын полностью раскрыл себя на этом чемпионате? И что помешало ему забивать?

Глен Хэнлон:

Единственное, что я прошу у игроков, так это чтобы они полностью себя отдавали и в матчах, и на тренировках. Я думаю, что он это сделал. Все, что я просил, он сделал. И до приезда Миши он был альтернативным капитаном. А это очень важно. Поэтому я не считаю, что Андрей не справился.

Поменялась ли ваша философия по сравнению с прошлым периодом в сборной?

Глен Хэнлон:

Да, я многое поменял. Ведь хоккей тоже меняется. Когда первый раз я приехал в сборную Беларуси, 90% игроков выступали в Экстралиге, тренировались два раза в день до чемпионата мира. Когда я дал им выходной, то стал лучшим тренером в мире.

Мы поменяли подходы. Но неизменно в белорусской сборной одно – это серьезный бойцовский дух внутри. Во все периоды работы со сборной хоккеисты представляли страну с гордостью, бились до конца. И я получал удовольствие от работы.

В конце второго периода Китаров получил две минуты штрафа. Потом же он на лед совсем не выходил. Это такое наказание или он остался на скамейке по другой причине?

Глен Хэнлон:

Это не наказание. Просто я решил перейти на игру в три пятерки. Если бы мы продолжали вести в счете, то тогда и Волков, и Ефименко, и Китаров получили бы больше игрового времени. Это очень серьезное решение, но я тренер, который работает по ситуации. Это решение было принято исходя из того, что было на льду.

На кого из игроков сборной вы, может быть, посмотрели на турнире с другой стороны?

Глен Хэнлон:

Даже не знаю. Вообще, эта сборная гораздо сильнее той, что была прежде. По сравнению с 2005 годом это очень серьезный коллектив. Я хочу заметить, что сейчас расстояние между топовыми сборными и теми, которые занимаю 12-13 места в мировой табели, сокращается.

Если игрок приезжает на сборы, занимается, то это значит, что он любит играть, любит хоккей. В 2005 году нашим игрокам сборная нужна была для раскрутки, попадания в Россию, так как большинство хоккеистов выступали за «Юность», «Керамин». Но сейчас они уже известны, играют в КХЛ. Поэтому приезжают в сборную, чтобы почувствовать гордость, выступать за страну. Я не хочу сказать, что они в 2005 не хотели играть. Просто сейчас игроки чаще делают выбор в пользу выступления за сборную.

После игры с Латвией вы защищали Алексея Калюжного. Сейчас он не удосужился выйти в микст-зону. Это поступок капитана?

Глен Хэнлон:

Я понимаю, что это всех взбесило. Если хотите судить по тому, что у него нет слов, сил, а не по тому, что он делает на льду, то это ваше право. Если с вами произошло что-то страшное, из-за чего вы сильно расстроились, сказать что-то потом не так легко. Я не могу пообещать, что сам бы остановился в тот момент. Но у меня было 30 минут, чтобы прийти в себя после этого. Жизнь продолжается.

Эта сборная одна из сильнейших за все время. Какое будущее ждет команду через 2-3 года? Есть смена Грабовскому и другим возрастным игрокам?

Глен Хэнлон:

Есть Готовец, Евенко (они играют в юниорских лигах). На этом турнире они играли здорово, хоть и под большим давлением, перед родными трибунами. Есть еще Горошко, Граборенко, Коробов. Есть хороший защитный хребет. У нас есть Мильчаков, который может поменять Мезина. У Коваля есть в запасе несколько сезонов. Есть Гаврус, который будет игроком мирового уровня. Но очень важно, чтобы ребята до 20 лет участвовали в чемпионате мира, потому что трудно на взрослом первенстве играть, если не принимал участие в юниорском.

Уже известны все четвертьфиналисты. Кто станет чемпионом?

Глен Хэнлон:

Не хочу об этом говорить, потому что какая-то страна обидится на меня. Но я бы сказал, что болею за Россию. Там есть Овечкин, Олег Знарок хорошо тренирует команду. В сборную привлекаются люди, которые решают исход борьбы, играют в интересный хоккей.

Какие у вас планы на ближайший час и сутки?

Глен Хэнлон:

За руль точно не сяду. Если автобус уехал, поеду домой. А ты хочешь на пиво меня пригласить? (обращается к журналисту, задавшему вопрос – прим. ред.). У меня нет планов. Был план готовиться к игре с Россией. Поэтому даже не думало о другом.

Пар Мартс, главный тренер сборной Швеции по хоккею:

Хочу сказать, что очень рад победе. Непростой матч сегодня получился. Атмосфера понравилась, как поддерживали команды.

Первый период удался нам неплохо, был процент владения шайбой большой и мы пытались создавать шансы, играли хорошо. Во втором периоде мы играли как будто уже проигрывали. И белорусы нас за это наказали. В таких матчах важно, как работают большинство и меньшинство. У нас сработали пенальти-киллеры, которые забили в большинстве. Поэтому я доволен.

Что думаете о сборной России – вашем следующем сопернике?

Пар Мартс:

Соперник серьезный, это главный фаворит турнира. Однако до чемпионата мира мы победили их в Стокгольме, мы уверены в своих силах. Почему бы снова не сделать такое? Шансы у нас хорошие, просто нужно в защите надежно сыграть.

Какой момент матча для вас был самый волнующий: шайба Ефименко, выведшая белорусов вперед, или нереализованный буллит Калюжного?

Пар Мартс:

Сэйв вратаря при буллите.

Что думаете по поводу того, что в полуфиналы прошли четыре европейские сборные?

Пар Мартс:

Конечно, такого я не ожидал, но хочу заметить, что в полуфиналы вышли команды, которые так и расположились в мировой табели. Поэтому это неудивительно.