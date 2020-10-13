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Чемпионат Беларуси по хоккею: «Неман» победил «Могилёв»

13 октября 2020 15:52
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Новости Беларуси. Программа очередного игрового дня в экстралиге «А» чемпионата Беларуси по хоккею завершилась одним матчем, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне «Неман» гостил в Могилеве. Обе команды (соседки в турнирной таблице) были настроены улучшить свое положение.

Чемпионат Беларуси по хоккею: «Неман» победил «Могилёв»-1

Лучше получилось у гродненской команды. Уже на третьей минуте Артур Абметка открыл счет в матче, а к концу первого периода удвоил преимущество. Защитник «львов» Роман Шуба сократил отставание, реализовав большинство. Но молодой воспитанник гродненской школы хоккея Алексей Фурса вернул команде отрыв в две шайбы.

У «Могилева» еще был шанс перевернуть игру в свою сторону, реализованный штрафной бросок Виктора Андрущенко как раз этому способствовал. Но братья Малявко предопределили исход. После передачи Александра Сергей поразил ворота. 4:2 – победа «Немана».

Следующие матчи экстралиги «А» пройдут в четверг, 15 октября.

# Хоккей Беларуси # Артур Абметка # Роман Шуба # Алексей Фурса # Виктор Андрущенко # Александр Малявко # Сергей Малявко # Фотофакт

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