Чемпионат Беларуси по хоккею: «Неман» победил «Могилёв»

Новости Беларуси. Программа очередного игрового дня в экстралиге «А» чемпионата Беларуси по хоккею завершилась одним матчем, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне «Неман» гостил в Могилеве. Обе команды (соседки в турнирной таблице) были настроены улучшить свое положение.

Лучше получилось у гродненской команды. Уже на третьей минуте Артур Абметка открыл счет в матче, а к концу первого периода удвоил преимущество. Защитник «львов» Роман Шуба сократил отставание, реализовав большинство. Но молодой воспитанник гродненской школы хоккея Алексей Фурса вернул команде отрыв в две шайбы.

У «Могилева» еще был шанс перевернуть игру в свою сторону, реализованный штрафной бросок Виктора Андрущенко как раз этому способствовал. Но братья Малявко предопределили исход. После передачи Александра Сергей поразил ворота. 4:2 – победа «Немана».