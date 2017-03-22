Главным тренером сборной Беларуси по футболу назначен Игорь Криушенко

Новости Беларуси. Игорь Криушенко избавился от приставки «и.о.» и стал полноценным главным тренером сборной Беларуси по футболу. Такое решение было принято на состоявшемся 22 марта исполкоме АБФФ. Также чиновники федерации определили место, где в 2017 году

пройдет финал национального кубка – его 28 мая примет Гродно.

Ну а после исполкома состоялась отчетная конференция, на которой подвели итоги 2016 года и рассмотрели организационные и финансовые вопросы предстоящего футбольного сезона. Председатель АБФФ заявил о продолжении борьбы с нечистоплотностью в игре номер один и рассказал о реконструкции стадиона Динамо.