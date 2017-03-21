Жестко, красиво, самоотверженно. Как прошли финальные поединки чемпионата Беларуси по муай-тай

Жестко, красиво, самоотверженно. Пожалуй, именно эти слова лучше всего отражают характер финальных боев чемпионата Беларуси по муай-тай. На кону, помимо традиционных медалей, стоял вызов в национальную сборную, которой в мае предстоит выступление на домашнем чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подобные синяки для финалистов чемпионата Беларуси вовсе не редкость. Ведь для того, чтобы просто попасть в главный бой, нужно побеждать как минимум трех, а иногда и четырех соперников. Причем вовсе не слабых. Если сложить вместе все титулы чемпионов мира всех спортсменов, то цифра уж точно перевалит за 200.

Но прошлые заслуги вовсе не гарант того, что ты вновь победишь. Хотя, как правило, фавориты свое реноме подтверждают. К примеру, Григорий Репенко. Он не выходил в ринг почти полтора года. Но к главному внутреннему первенству подготовился основательно. Его не смутили лучшие ростовые данные оппонента. И после трех раундов в верх была поднята именно его рука.

Отличительная особенность финальных поединков была в том, что редкий бой завершился досрочно или за явным преимуществом. Гораздо чаще победа присуждалась с формулировкой «с разногласиями судей». А это значит, что до решающих баталий добрались самые лучшие. По итогам старта тренерский штаб определился с составом на домашний чемпионат мира. Качеством титульных сражений главком остался доволен.