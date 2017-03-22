Спортивно-стрелковый комплекс в Уручье реконструируют к концу 2018 года

Новости Беларуси. Реконструкция спортивно-стрелкового комплекса в Уручье завершится к концу 2018 года.

Этот объект полным ходом готовят к предстоящим Европейским играм.

Решение о проведении масштабных соревнований в Беларуси было принято осенью 2016 года.

В итоге вниманию спортсменов и болельщиков предстанут объекты европейского уровня. К примеру,

этот спортивно-стрелковый комплекс строится как для профессионалов, так и для любителей.

Сразу же запланировано проведение здесь первых соревнований. Они станут своеобразным тестом готовности объекта к Европейским играм.

Юрий Архипенко, генеральный секретарь Белорусской Федерации стрелкового спорта:

В нашей стране пока нет ни одного открытого тира по стрельбе,

а олимпийские упражнения выполняются в 6 дисциплинах в открытых тирах.

Данный стрелковый стадион реконструируется для того, чтобы здесь занимались стрелковым спортом национальная команда, детско-спортивные школы.