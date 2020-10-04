«Седло шили специально для Олимпийских игр». Анна Карасёва рассказала о том, чего ждёт от Олимпиады

Новости Беларуси. Конное троеборье входит в олимпийскую программу. Наша Анна Карасева собиралась этим летом, но как и для всех, вылет задержался на год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Силипицкая, корреспондент:

К слову, багаж ее потяжелел: цилиндр вышел из официальной моды, нынче в тренде дисциплины шлем.

Анна Карасева, обладатель олимпийской лицензии по конному спорту (выездка):

Да, действительно, с 2021 года цилиндры у нас меняют на каски в целях безопасности.

В момент пандемии готовимся к Олимпийским играм, готовимся дома. Не сильно нас расстроило, мы готовим молодых лошадей. В этом сезоне я успела принять один международный старт пятизвездочный в Катаре, мы слетали с Зодиаком. Очень успешно выступили, заняли второе место. И проехали два чемпионата республики дома, один из которых я выиграла, а на втором я стала второй – на лошади Арлекино. А дальше – подготовка к Олимпийским играм.

Турне Зодиака начнется на 60 дней раньше Олимпиады. Два месяца четвероногий спортсмен проведет на карантине в Европе. Тренироваться будут каждый день, а потом олимпийцев ожидает перелет: рейс Бельгия – Арабские Эмираты – Япония. По прилету сразу на базу – и девять дней подготовки к Играм.