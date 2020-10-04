«Седло шили специально для Олимпийских игр». Анна Карасёва рассказала о том, чего ждёт от Олимпиады
Новости Беларуси. Конное троеборье входит в олимпийскую программу. Наша Анна Карасева собиралась этим летом, но как и для всех, вылет задержался на год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
К слову, багаж ее потяжелел: цилиндр вышел из официальной моды, нынче в тренде дисциплины шлем.
Анна Карасева, обладатель олимпийской лицензии по конному спорту (выездка):
Да, действительно, с 2021 года цилиндры у нас меняют на каски в целях безопасности.
В момент пандемии готовимся к Олимпийским играм, готовимся дома. Не сильно нас расстроило, мы готовим молодых лошадей. В этом сезоне я успела принять один международный старт пятизвездочный в Катаре, мы слетали с Зодиаком. Очень успешно выступили, заняли второе место. И проехали два чемпионата республики дома, один из которых я выиграла, а на втором я стала второй – на лошади Арлекино. А дальше – подготовка к Олимпийским играм.
Турне Зодиака начнется на 60 дней раньше Олимпиады. Два месяца четвероногий спортсмен проведет на карантине в Европе. Тренироваться будут каждый день, а потом олимпийцев ожидает перелет: рейс Бельгия – Арабские Эмираты – Япония. По прилету сразу на базу – и девять дней подготовки к Играм.
Анна Карасева:
Седло шили европейские производители, шили Зодиаку специально под Олимпийские игры – с олимпийской символикой.
Программа на Олимпийских играх у конников включает в себя три езды. Это Большой приз, участвуют все спортивные пары. В переездке участвуют только командники, в КЮР попадают 18 лучших спортсменов.
На Олимпиаде-2021 будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. На награды претендует и Беларусь. Пока у нас 69 олимпийских лицензий в 15 видах спорта, но понятно, что это далеко не предел. Состав нашей делегации к моменту выезда может значительно увеличиться.