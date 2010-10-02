Главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике: Арямнов будет выступать в Лондоне-2012

Триумфатор Пекина-2008 в третий раз задержан в состоя­нии алкогольного опьянения за рулем автомобиля. Решением Борисовского военного межгарнизонного суда он оштрафован на 10,5 миллио­на рублей, лишен водительских прав на 5 лет, а также уволен из внутренних войск, где служил прапорщиком. Сейчас же в прессе муссируются слухи о том, что Арямнов якобы попался на курении спайса, пишет « Р

Александр Гончаров, главный тренер сборной по тяжелой атлетике:

Все разглагольствования о том, что он попался на курении спайса, пока лишь досужие вымыслы. Я уже не одному журналисту напоминал, какую бы провинность ни совершил атлет, если нет стопроцентной доказательной базы, не вынесен вердикт, он еще не нарушитель. Не надо забывать о презумпции невиновности, равно как и том, что за спортсменом с таким послужным списком стоит национальная сборная, федерация, а за ними — вся страна и ее имидж. Не нужно бежать впереди паровоза, нельзя в ущерб истине тиражировать жареные факты. Это, по крайней мере, неэтично.

<Что касается третьего задержания атлета за вождение в нетрезвом виде, то – ред.> легче всего дать однозначную оценку этому проступку атлета. Виноват, что тут поделаешь. И проще всего поставить крест на его профессиональной карьере. Но он еще молод, перспективен и очень талантлив. Такие самородки в стране появляются не каждое десятилетие. Да, мы перевоспитывали Арямнова, внушали ему, что такое хорошо, а что — плохо. Но, видно, еще не достучались до глубины его сознания. И, к сожалению, слухи о прегрешениях этой звезды уже вышли за пределы Беларуси. В ближайшее время руководство федерации и сборной будет обсуждать меры воздействия на спортсмена, думать, как его наставить на путь истинный. Но из состава национальной команды он выведен не будет до тех пор, пока имеет шансы выступить и проявить себя на Олимпиаде.

Если же Андрей будет дисквалифицирован ИВФ, он автоматически потеряет президентскую стипендию (15,6 миллиона рублей ежемесячно – ред.), которая дается за результаты.

Как в повседневной жизни, так и в спорте есть варианты оспаривания вердиктов вышестоящих органов. Не сомневаюсь, что Арямнов будет выступать в Лондоне-2012.