Баскетбол. Женская сборная Беларуси обыграла сборную России — 70:53

Благодаря этой победе подопечные Анатолия Буяльского пробились в полуфинал Чемпионата мира, проходящего в Чехии.

Планетарный форум в Чехии – дебютный для команды. Его уже можно назвать сверхудачным для белорусок. Россиянки, серебряные призерки трех последних чемпионатов мира, ничего не смогли противопоставить напору наших соотечественниц. К финальной сирене преимущество белорусок составило 17 очков: итоговый счет – 70:53. Теперь нашу сборную ждет полуфинальный поединок с австралийками.

Баскетболистки зеленого континента на этом чемпионате уже обыгрывали белорусскую команду на групповом этапе. У подопечных Анатолия Буяльского есть шанс взять реванш.