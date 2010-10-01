Главный тренер проигравшей «АЗ Алкмаар»: БАТЭ - очень сильная команда

БАТЭ одержал победу в матче второго тура группового раунда Лиги Европы над голландским АЗ (4:1).

Виктор Гончаренко, главный тренер борисовского БАТЭ:

Была фантастическая игра в нашем исполнении. Хочу также сказать болельщикам спасибо за то, что в такой поздний холодный вечер пришли на стадион и так горячо нас поддерживали.

Гертьян Фербеек, главный тренер «АЗ»:

Никаких особых выводов после этой встречи делать не будем. Полетим домой и начнем готовиться к следующему матчу. БАТЭ - очень сильная команда. Сегодняшний результат тому подтверждение. А мы наделали много ошибок, за которые поплатились.

Для БАТЭ одним из определяющих в групповом этапе станет противостояние с тираспольским «Шерифом».