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Главный тренер проигравшей «АЗ Алкмаар»: БАТЭ - очень сильная команда

01 октября 2010 07:12
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БАТЭ одержал победу в матче второго тура группового раунда Лиги Европы над голландским АЗ (4:1).

Виктор Гончаренко, главный тренер борисовского БАТЭ:
Была фантастическая игра в нашем исполнении. Хочу также сказать болельщикам спасибо за то, что в такой поздний холодный вечер пришли на стадион и так горячо нас поддерживали.

Гертьян Фербеек, главный тренер «АЗ»:
Никаких особых выводов после этой встречи делать не будем. Полетим домой и начнем готовиться к следующему матчу.  БАТЭ - очень сильная команда. Сегодняшний результат тому подтверждение. А мы наделали много ошибок, за которые поплатились. 

Для БАТЭ одним из определяющих в групповом этапе станет противостояние с тираспольским «Шерифом».

# ФК БАТЭ

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