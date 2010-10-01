Футбол. «БАТЭ» (Борисов) разгромил «АЗ» (Алкмаар) – 4:1

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы проходил 30 сентября на минском стадионе «Динамо». Чемпионы Беларуси вышли вперёд уже на пятой минуте, когда Виталий Родионов воспользовался хорошей передачей Ренана Брессана и головой отправил мяч в ворота гостей из страны тюльпанов: 1-0.

Борисовчане на этом не успокоились и, продолжая атаковать, на 18 минуте заработали право на пенальти. Однако Артём Концевой подошедший к точке, проиграл дуэль вратарю «АЗ» Ромеро. До перерыва счёт не изменился, а сразу после него «БАТЭ» удвоил свой перевес: Артём Концевой извинился перед партнёрами за свой неиспользованный 11-метровый и с подачи Павла Нехайчика забил голландцам второй гол. Далее события развивались стремительно: на 57 минуте право на пенальти получили уже гости. Однако блистательный сэйв Сергея Веремко не позволил гостям сократить своё отставание. На 77 минуте борисовчане снова заработали 11-метровый, с которым успешно справился Брессан – 3:0. Ещё один мяч в ворота голландцев, причём весьма эффектно, отправил Эдгар Олехнович. Случилось это за семь минут до окончания матча.

Всё, что успели гости за оставшиеся минуты – отыграть один мяч. Он на счёту исландского легионера «АЗ» Сигторссона. В итоге – победа борисовчан 4:1 и первое место «БАТЭ» в турнирной таблице.

У белорусов – четыре очка. На одно меньше у тираспольского «Шерифа» из Молдовы, обыгравшего 30 сентября дома киевское «Динамо» со счётом 2:0. Далее идут голаандцы, также набравшие три очка и, наконец, на последнем месте киевляне – у них только очко.

Следующий матч в группе «БАТЭ» проведёт в гостях у «Шерифа» 21 октября.