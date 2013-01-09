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Главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Александр Гончаров отправлен в отставку

09 января 2013 08:08
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Новости Беларуси. У сборной Беларуси по тяжелой атлетике будет новый главный тренер. Руководивший командой до этого Александр Гончаров отправлен в отставку. Он занимал эту должность с начала двухтысячных годов.

Однако, неудачное выступление мужской команды на лондонской Олимпиаде, а также скандалы, сопровождавшие в последнее время сборную, заставили руководство пойти на изменения. Новый тренер будет представлен команде во время скорого сбора национальной дружины в Стайках, сообщили в программе «СТВ-спорт».

# Тяжелая атлетика

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