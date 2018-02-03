Главный тренер сборной Беларуси по баскетболу Наталия Трофимова родила мальчика

Новости Беларуси. 2 февраля главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу родила сына.

По информации Белорусской федерации баскетбола, Наталия Трофимова назвала мальчика Фёдором. Вес новорожденного составил 3150 грамм, а его рост – 51 см.

БФБ поздравила Наталию с её мужем Борисом на официальном сайте и в социальных сетях. Не остались равнодушными подписчики в Instagram.

«Класс, поздравляем. Здоровья ей, и малышу»,

«Наталья, поздравляю с главной победой! Здоровья и счастья малышу и его родителям!»,

«Наташа, поздравляю!!! Огромного здоровья тебе и малышу, счастья в Ваш дом!!!».