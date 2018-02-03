Прямой эфир

Главный тренер сборной Беларуси по баскетболу Наталия Трофимова родила мальчика

03 февраля 2018 09:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2 февраля главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу родила сына.

По информации Белорусской федерации баскетбола, Наталия Трофимова назвала мальчика Фёдором. Вес новорожденного составил 3150 грамм, а его рост – 51 см.

БФБ поздравила Наталию с её мужем Борисом на официальном сайте и в социальных сетях. Не остались равнодушными подписчики в Instagram.

«Класс, поздравляем. Здоровья ей, и малышу»,

«Наталья, поздравляю с главной победой! Здоровья и счастья малышу и его родителям!»,

«Наташа, поздравляю!!! Огромного здоровья тебе и малышу, счастья в Ваш дом!!!».

Главный тренер сборной Беларуси по баскетболу Наталия Трофимова родила мальчика-1

Фото: БФБ

Наталия Трофимова возглавила сборную Беларуси осенью 2016 года. В ноябре 2017 года команда обошла конкуренток из Польши и Эстонии. Сейчас женская сборная ведёт подготовку к ЧЕ-2019. 10 февраля состоится квалификационный матч против команды Турции, а 14 февраля сборная Беларуси встретится со спортсменками Польши.

Осенью прошлого года Наталия рассказала о своей работе в сборной – здесь подробнее.

# Баскетбол # Наталия Трофимова

Другие новости рубрики

Все новости
Пресс-секретарь НОК РБ о нахождении в Пхёнчхане: «Организация на высоком уровне. Встречают гостей Олимпиады дружелюбно»
02 февраля 2018 20:35

Пресс-секретарь НОК РБ о нахождении в Пхёнчхане: «Организация на высоком уровне. Встречают гостей Олимпиады дружелюбно»

Кубок Дэвиса. Белорусы проигрывают австрийцам после первого дня
02 февраля 2018 20:09

Кубок Дэвиса. Белорусы проигрывают австрийцам после первого дня

Кубок Дэвиса. Беларусь – Австрия. Илья Ивашко уступил Геральду Мельцеру
02 февраля 2018 17:42

Кубок Дэвиса. Беларусь – Австрия. Илья Ивашко уступил Геральду Мельцеру