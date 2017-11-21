Баскетбол. Чего ждет от игры со сборной Турции главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова

Наталья, наши девушки очень красиво стартовали в отборочном турнире к Чемпионату Европы-2019. В начале были обыграны польки, затем эстонские баскетболистки, ну и в феврале нас ждут – фавориты нашей группы – турчанки. Как команда готовится к этому поединку, чем будем удивлять?

Наталья Трофимова, главный тренер национальной команды по баскетболу:

Скажу честно, что мы пока пару дней взяли паузу – отдохнуть именно от этих первых игр с командой Польши и Эстонии. Про Турцию где-то там в голове, естественно, держим планы. Есть уже материалы, будем работать, будем изучать их команду. При том, что команда довольно-таки нам знакомая. На каждом большом соревновании мы с ними встречаемся, играем. Я думаю, что чем-то сильно удивить они нас не смогут, также как и мы. Наши команды друг другу очень знакомы. В ближайшее время начнём конкретно прорабатывать все их взаимодействия, их тактику. Будем планомерно готовится именно к Турции.