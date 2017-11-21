Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала о том, как работается в сборной

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» − главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.

Наталья, первый вопрос к вам. Он, наверное, такой не очень типичный, не совсем о спорте. Общаясь с тренерами-мужчинами, я не раз слышал сетования о том, как трудно работать в женском коллективе. Там склоки, всякого хватает. И ревность, и интриги. Не ощутили вы этого?

Наталья Трофимова, главный тренер сборной Беларуси:

Конечно же, женский коллектив – всегда взрывная масса, которая в любой момент может выбухнуть, но также в любой момент может погаснуть, как будто бы ничего не было. Стараемся, по крайней мере, мой тренерский штаб, включая всех докторов, массажистов, подобрать индивидуальный подход, естественно к каждому игроку, учитывая их психоэмоциональный портрет, что тоже очень важно.