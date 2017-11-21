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Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала о том, как работается в сборной

21 ноября 2017 14:20
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» − главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.

Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала о том, как работается в сборной-1

Наталья, первый вопрос к вам. Он, наверное, такой не очень типичный, не совсем о спорте. Общаясь с тренерами-мужчинами, я не раз слышал сетования о том, как трудно работать в женском коллективе. Там склоки, всякого хватает. И ревность, и интриги. Не ощутили вы этого?

Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала о том, как работается в сборной-3

Наталья Трофимова, главный тренер сборной Беларуси:
Конечно же, женский коллектив – всегда взрывная масса, которая в любой момент может выбухнуть, но также в любой момент может погаснуть, как будто бы ничего не было. Стараемся, по крайней мере, мой тренерский штаб, включая всех докторов, массажистов, подобрать индивидуальный подход, естественно к каждому игроку, учитывая их психоэмоциональный портрет, что тоже очень важно.

Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала о том, как работается в сборной-5

И не забываем, что в команде очень много амбициозных личностей. Они лидеры своих команд там, где играют за клубы. Нам надо всю эту мешанину привести к общему знаменателю.

# Фотофакт # Баскетбол # Наталья Трофимова

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