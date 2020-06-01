Главный тренер МФК «Столица» о победе над «Витэном»: «Матч получился очень результативным. У нас права на ошибку не было»

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу прошли вторые матчи полуфинальных серий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Настоящий «спектакль» выдали «Столица» и оршанский «Витэн». Здесь было забито сразу 16 мячей.

Это тем более удивительно, что первый поединок команд завершился с минимальной разницей в счете в пользу «Витэна» – 1:0. Та игра запомнилась бенефисом вратарей.

А вот в минской встрече на первый план вышли уже полевые игроки, забивавшие на любой вкус. Гости большую часть матча уступали, но на последней минуте сравняли счет – 7:7. А вот в овертайме футболисты «Столицы» провели еще два мяча и отпраздновали победу – 9:7.