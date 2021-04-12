Главный тренер ФК «Минск» о матче с БАТЭ: «Жалко, что много моментов мы не использовали»

Новости Беларуси. Завершился четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу. 11 апреля были сыграны четыре матча. Наиболее богатым на голы вышла встреча «Минска» и БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый тайм прошел без голов, а вот во втором футболисты из столицы открыли счет, отличился Максим Касараб, а спустя чуть больше, чем через 20 минут Кирилл Зинович удвоил преимущество.

Но уступать со счетом 0:2 борисовчане были не намерены. На 82-й минуте Павел Рыбак сократил отставание, а в компенсированное время Максим Скавыш реализовал пенальти и сравнял счет – 2:2.

Виталий Жуковский, главный тренер ФК БАТЭ:

Было большое желание, но было ясно, что нужно было справиться с полем. В принципе, все команды были в равных условиях, но обороняться здесь значительно легче, чем созидать.

Федор Щербаченко, главный тренер ФК «Минск»:

Хорошо настраивались, хорошо тренировались. Фактически с большего выполнили все тактические задумки. Получилась у нас игра на контратаках. Жалко, что много моментов мы не использовали.