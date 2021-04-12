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Главный тренер ФК «Минск» о матче с БАТЭ: «Жалко, что много моментов мы не использовали»

12 апреля 2021 13:15
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Новости Беларуси. Завершился четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу. 11 апреля были сыграны четыре матча. Наиболее богатым на голы вышла встреча «Минска» и БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Главный тренер ФК «Минск» о матче с БАТЭ: «Жалко, что много моментов мы не использовали»-1

Первый тайм прошел без голов, а вот во втором футболисты из столицы открыли счет, отличился Максим Касараб, а спустя чуть больше, чем через 20 минут Кирилл Зинович удвоил преимущество.  

Главный тренер ФК «Минск» о матче с БАТЭ: «Жалко, что много моментов мы не использовали»-4

Но уступать со счетом 0:2 борисовчане были не намерены. На 82-й минуте Павел Рыбак сократил отставание, а в компенсированное время Максим Скавыш реализовал пенальти и сравнял счет – 2:2.  

Главный тренер ФК «Минск» о матче с БАТЭ: «Жалко, что много моментов мы не использовали»-7

Виталий Жуковский, главный тренер ФК БАТЭ:  
Было большое желание, но было ясно, что нужно было справиться с полем. В принципе, все команды были в равных условиях, но обороняться здесь значительно легче, чем созидать.  

Главный тренер ФК «Минск» о матче с БАТЭ: «Жалко, что много моментов мы не использовали»-10

Федор Щербаченко, главный тренер ФК «Минск»:  
Хорошо настраивались, хорошо тренировались. Фактически с большего выполнили все тактические задумки. Получилась у нас игра на контратаках. Жалко, что много моментов мы не использовали.  

Главный тренер ФК «Минск» о матче с БАТЭ: «Жалко, что много моментов мы не использовали»-13

В других матчах дня «Гомель» был сильнее «Неман» – 2:0, «Витебск» с такими же цифрами завершил встречу со «Славией», а «Шахтер» разгромил «Сморгонь» – 3:0.  

# Футбол Беларуси # Максим Касараб # Кирилл Зинович # Павел Рыбак # Максим Скавыш # Виталий Жуковский # Федор Щербаченко # Фотофакт

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