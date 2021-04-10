Прямой эфир

Главный тренер БК «Горизонт»: сегодня «Цмоки» нам поставили очень трудные условия

10 апреля 2021 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В женском чемпионате страны по баскетболу стартовала финальная серия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ней играют «Цмоки» и «Горизонт». Дебютный матч выдался по-настоящему напряженным. За все 40 минут разрыв между коллективами не превышал 5 очков.

Главный тренер БК «Горизонт»: сегодня «Цмоки» нам поставили очень трудные условия-1

Первая четверть завершилась паритетом – 21:21. Во второй небольшое преимущество обеспечили девушки из «Горизонта» – 19:14. Третью 10-минутку в свою копилку положили уже «драконши» – 15:14. Но усилий подопечных Вавлева для общей виктории не хватило. Одержав верх в последнем отрезке с разницей всего в одно очко, победу в матче праздновал «Горизонт» – 71:66.

Главный тренер БК «Горизонт»: сегодня «Цмоки» нам поставили очень трудные условия-4

Наталья Трофимова, главный тренер БК «Горизонт»:
Действительно сегодня «Цмоки» нам поставили очень трудные условия. Скажу честно, даже в какой-то мере немножко не ожидали этого, такой вязкой борьбы под кольцом именно. И я думаю, что это было тоже не очень приятно для моих игроков. Очень рада, что в конце разобрались с этой ситуацией. У нас есть над чем работать, что добавлять, и эти недочеты мы должны убрать к следующей игре.

11 апреля девушки проведут вторую игру. Ее начало запланировано на 16:00. Третий матч состоится через неделю.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЧЕ по тяжёлой атлетике проходит в Москве. На счету белорусов пять наград
10 апреля 2021 18:22

ЧЕ по тяжёлой атлетике проходит в Москве. На счету белорусов пять наград

«Минчанка-2» обыграла «Локомотив СШОР» в Молодёжной волейбольной лиге России
10 апреля 2021 18:16

«Минчанка-2» обыграла «Локомотив СШОР» в Молодёжной волейбольной лиге России

НХЛ. В матче «Нью-Джерси» и «Питтсбурга» за Шаранговичем голевая передача, три броска и перехват
10 апреля 2021 17:50

НХЛ. В матче «Нью-Джерси» и «Питтсбурга» за Шаранговичем голевая передача, три броска и перехват