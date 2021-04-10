Главный тренер БК «Горизонт»: сегодня «Цмоки» нам поставили очень трудные условия

В ней играют «Цмоки» и «Горизонт». Дебютный матч выдался по-настоящему напряженным. За все 40 минут разрыв между коллективами не превышал 5 очков.

Первая четверть завершилась паритетом – 21:21. Во второй небольшое преимущество обеспечили девушки из «Горизонта» – 19:14. Третью 10-минутку в свою копилку положили уже «драконши» – 15:14. Но усилий подопечных Вавлева для общей виктории не хватило. Одержав верх в последнем отрезке с разницей всего в одно очко, победу в матче праздновал «Горизонт» – 71:66.

Наталья Трофимова, главный тренер БК «Горизонт»:

Действительно сегодня «Цмоки» нам поставили очень трудные условия. Скажу честно, даже в какой-то мере немножко не ожидали этого, такой вязкой борьбы под кольцом именно. И я думаю, что это было тоже не очень приятно для моих игроков. Очень рада, что в конце разобрались с этой ситуацией. У нас есть над чем работать, что добавлять, и эти недочеты мы должны убрать к следующей игре.

11 апреля девушки проведут вторую игру. Ее начало запланировано на 16:00. Третий матч состоится через неделю.