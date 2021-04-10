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«Цмоки» обыграли «Гродно-93» в центральном матче ЧБ по баскетболу

10 апреля 2021 18:52
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Новости Беларуси. В мужском баскетбольном чемпионате страны прошли матчи регулярного сезона. В главной дуэли силами мерились лидеры – «Цмоки» и «Гродно-93», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер БК «Горизонт»: сегодня «Цмоки» нам поставили очень трудные условия

«Цмоки» обыграли «Гродно-93» в центральном матче ЧБ по баскетболу -1

«Драконы» оказались сильнее. Примечательно, что викторию минчане добыли лишь в четвертой четверти. До этого команды шли ровно. Финальные цифры – 82:72. В рядах победителей следует отметить Дерека Кука. На его счету 21 балл и 9 подборов.

Таким образом, для «Цмоков» гладкий сезон завершен. Действующий чемпион ждет соперника по плей-офф.

# Баскетбол # Дерек Кук # Фотофакт

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