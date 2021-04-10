«Цмоки» обыграли «Гродно-93» в центральном матче ЧБ по баскетболу

Новости Беларуси. В мужском баскетбольном чемпионате страны прошли матчи регулярного сезона. В главной дуэли силами мерились лидеры – «Цмоки» и «Гродно-93», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Драконы» оказались сильнее. Примечательно, что викторию минчане добыли лишь в четвертой четверти. До этого команды шли ровно. Финальные цифры – 82:72. В рядах победителей следует отметить Дерека Кука. На его счету 21 балл и 9 подборов.

Таким образом, для «Цмоков» гладкий сезон завершен. Действующий чемпион ждет соперника по плей-офф.