Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко стал отцом во второй раз

Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА – белорус Виктор Гончаренко – стал отцом во второй раз.

У тренера и его супруги родилась дочь. Клуб поздравил Виктора Гончаренко с прибавлением в семье и пожелал счастья и здоровья.

У супругов есть старший сын – ему 11 лет.