Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко стал отцом во второй раз

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА – белорус Виктор Гончаренко – стал отцом во второй раз.
Об этом сообщает пресс-служба ФК.
Главный тренер футбольного клуба ЦСКА – белорус Виктор Гончаренко – стал отцом во второй раз.
Об этом сообщает пресс-служба ФК.
Фото: twitter.com/pfc_cska
У тренера и его супруги родилась дочь. Клуб поздравил Виктора Гончаренко с прибавлением в семье и пожелал счастья и здоровья.
У супругов есть старший сын – ему 11 лет.
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