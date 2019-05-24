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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко стал отцом во второй раз

24 мая 2019 08:03
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Главный тренер футбольного клуба ЦСКА – белорус Виктор Гончаренко – стал отцом во второй раз.  

Об этом сообщает пресс-служба ФК.  

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко стал отцом во второй раз-1

Фото: twitter.com/pfc_cska

У тренера и его супруги родилась дочь. Клуб поздравил Виктора Гончаренко с прибавлением в семье и пожелал счастья и здоровья.  

У супругов есть старший сын – ему 11 лет.  

Сотрудник совершает ошибки, работа идёт вхолостую? Значит, виноват руководитель: большое интервью с тренером Гончаренко (читать далее).  

# Футбол # Виктор Гончаренко

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