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Как огонь II Европейских игр встречали на Островецкой АЭС

23 мая 2019 14:41
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Новости Беларуси. Спортивное озарение пришло в Островец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как огонь II Европейских игр встречали на Островецкой АЭС-1

Эстафета огня II Европейских игр продолжает вояж по Гродненской области. 23 мая «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС. Почетной миссии факелоносца был удостоен начальник смены реакторного цеха атомной электростанции.

Как огонь II Европейских игр встречали на Островецкой АЭС-4

Следующим пунктом в маршруте эстафеты огня стали Гервяты. Агрогородок неофициально именуют белорусской Швейцарией. «Пламя мира» здесь встречали сотни белорусов. Некоторые даже преодолели десятки километров, чтобы стать частью исторического события. Уже сегодня пламя мира покинет западный регион. Эстафету примет север Беларуси.

Как огонь II Европейских игр встречали на Островецкой АЭС-7

# Европейские игры # Вадим Матвийчук # Фотофакт

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