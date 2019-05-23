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«Нести факел на родной земле». Как «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС

23 мая 2019 16:49
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Новости Беларуси. Спортивное озарение пришло в Островец. Эстафета огня II Европейских игр продолжает вояж по Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 мая «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС. Почетной миссии факелоносца был удостоен начальник смены реакторного цеха атомной электростанции.

«Нести факел на родной земле». Как «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС-1

«Нести факел на родной земле». Как «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС-3

Следующим пунктом в маршруте эстафеты огня стали Гервяты. Агрогородок неофициально именуют «белорусской Швейцарией». «Пламя мира» здесь встречали сотни белорусов. Некоторые, чтобы стать частью исторического события, преодолели десятки километров.

«Нести факел на родной земле». Как «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС-6


Александр Ляховец, мастер спорта международного класса по легкой атлетике:
Я очень долго ждал этого момента. Я заранее распланировал свой график, чтобы попасть на это мероприятие.

Я участвовал на Олимпийских играх, и мне кажется, что у меня меньше было волнения, чем нести этот факел на родной земле, на Островеччине. Это очень ответственный момент, знаменательный, и хороший день для меня.

23 мая «Пламя мира» покинет западный регион. Эстафету примет север Беларуси.

«Нести факел на родной земле». Как «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС-9

«Нести факел на родной земле». Как «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС-11

«Нести факел на родной земле». Как «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС-13

# Европейские игры # Фотофакт

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