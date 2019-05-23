«Нести факел на родной земле». Как «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС

Александр Ляховец, мастер спорта международного класса по легкой атлетике: Я очень долго ждал этого момента. Я заранее распланировал свой график, чтобы попасть на это мероприятие.

Я участвовал на Олимпийских играх, и мне кажется, что у меня меньше было волнения, чем нести этот факел на родной земле, на Островеччине. Это очень ответственный момент, знаменательный, и хороший день для меня.

23 мая «Пламя мира» покинет западный регион. Эстафету примет север Беларуси.