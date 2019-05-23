Скоростной бег на роликах: сборная Беларуси по конькобежному спорту приступила к тренировкам

Впереди команду ожидает открытый чемпионат Беларуси и этап Кубка мира по скоростному бегу на роликах в Чехии, а также Минский полумарафон.

Новости Беларуси. После непродолжительного отпуска сборная Беларуси по конькобежному спорту приступила к тренировкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Роликовая подготовка – это неотъемлемая часть круглогодичного тренировочного цикла. В стан национальной команды вызваны как взрослые спортсмены, включая Игната Головотюка и Марию Зуеву, так и юниоры – всего 12 человек. Основной старт года – первый этап Кубка мира по конькобежному спорту – примет Минск в ноябре.

Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Современные ролики позволяют моделировать в том числе и скорость, потому что скорость, которую современный роллерспорт показывает, на некоторых дистанциях, особенно на коротких… Не все конькобежцы топовые мирового уровня могут показать такие скорости на льду.

Около 60-70 стран участвуют на этапах Кубка мира и чемпионатах мира. Зимний сезон соревновательный начнется в ноябре, с этапа Кубка мира в Минске. Хотелось бы порадовать наших болельщиков.

Непосредственно подготовку на льду конькобежцы начнут в середине июля, уже после летнего чемпионата страны.