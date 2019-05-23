Прямой эфир

Скоростной бег на роликах: сборная Беларуси по конькобежному спорту приступила к тренировкам

23 мая 2019 20:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. После непродолжительного отпуска сборная Беларуси по конькобежному спорту приступила к тренировкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впереди команду ожидает открытый чемпионат Беларуси и этап Кубка мира по скоростному бегу на роликах в Чехии, а также Минский полумарафон.

Скоростной бег на роликах: сборная Беларуси по конькобежному спорту приступила к тренировкам-1

Скоростной бег на роликах: сборная Беларуси по конькобежному спорту приступила к тренировкам-3

Роликовая подготовка – это неотъемлемая часть круглогодичного тренировочного цикла. В стан национальной команды вызваны как взрослые спортсмены, включая Игната Головотюка и Марию Зуеву, так и юниоры – всего 12 человек. Основной старт года – первый этап Кубка мира по конькобежному спорту – примет Минск в ноябре.

Скоростной бег на роликах: сборная Беларуси по конькобежному спорту приступила к тренировкам-6

Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Современные ролики позволяют моделировать в том числе и скорость, потому что скорость, которую современный роллерспорт показывает, на некоторых дистанциях, особенно на коротких… Не все конькобежцы топовые мирового уровня могут показать такие скорости на льду.

Около 60-70 стран участвуют на этапах Кубка мира и чемпионатах мира. Зимний сезон соревновательный начнется в ноябре, с этапа Кубка мира в Минске. Хотелось бы порадовать наших болельщиков.

Непосредственно подготовку на льду конькобежцы начнут в середине июля, уже после летнего чемпионата страны.

Скоростной бег на роликах: сборная Беларуси по конькобежному спорту приступила к тренировкам-9

# Спортивные соревнования # Сергей Минин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нести факел на родной земле». Как «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС
23 мая 2019 16:49

«Нести факел на родной земле». Как «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС

Как огонь II Европейских игр встречали на Островецкой АЭС
23 мая 2019 14:41

Как огонь II Европейских игр встречали на Островецкой АЭС

20 информационных точек появятся в Минске ко II Европейским играм: о чём узнают гости форума
22 мая 2019 20:54

20 информационных точек появятся в Минске ко II Европейским играм: о чём узнают гости форума