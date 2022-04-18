«Игра смотрелась». Главный тренер женской сборной о турнире на призы Белорусской федерации гандбола

Новости Беларуси. В Минске продолжается женский турнир на призы Белорусской федерации гандбола. Во второй соревновательный день отношения выясняли четыре коллектива, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наибольший интерес вызвал поединок основного состава сборной Беларуси против команды девушек 2004 года рождения. Юниорки пытались навязать старшим борьбу, но класс команды Беларусь-1 позволил оформить викторию со счетом 38:16. Несмотря на поражение, юные гандболистки не расстраиваются, ведь их главная задача на этом турнире – получение важного игрового и соревновательного опыта. Во втором поединке сражались Беларусь-2 и сборная клубов. Матч завершился вничью –28:28.

Александр Сытько, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

Нам нужно было просто-напросто выстроить ту схему, которую мы на данный момент на протяжении последних двух сборов отрабатываем. А именно коллективная игра в защите, переход от защиты в нападение и позиционное нападение. В целом моментами игра смотрелась, моментами игра шла. То есть все было в удовольствие, девочки действительно получали удовольствие от игры. Одни и вторые получили игровую практику, решали свои определенные вопросы, задачи, поэтому в целом я доволен, что этот турнир проводится.