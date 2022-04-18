«Минчанка» стала вторым финалистом женского чемпионата Беларуси по волейболу

Горожанкам хватило минимально возможных трех матчей, чтобы доказать свое превосходство над могилевским «Коммунальником». Дважды ранее столичные девушки побеждали с сухим счетом, но накануне были сильнее в четырех партиях – 25:20, 25:12, 23:25 и 25:21. Таким образом, «Минчанка» составит компанию по финалу брестскому «Прибужью». Золотая серия начнется в первой декаде мая.