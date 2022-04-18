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«Минчанка» стала вторым финалистом женского чемпионата Беларуси по волейболу

18 апреля 2022 18:42
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Новости Беларуси. «Минчанка» стала вторым финалистом женского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка» стала вторым финалистом женского чемпионата Беларуси по волейболу-1

Горожанкам хватило минимально возможных трех матчей, чтобы доказать свое превосходство над могилевским «Коммунальником». Дважды ранее столичные девушки побеждали с сухим счетом, но накануне были сильнее в четырех партиях – 25:20, 25:12, 23:25 и 25:21. Таким образом, «Минчанка» составит компанию по финалу брестскому «Прибужью». Золотая серия начнется в первой декаде мая.

# Волейбол # Фотофакт

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