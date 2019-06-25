«Главный их талант – трудолюбие». 15 тысяч рублей перечислят столичной спортивной школе по художественной гимнастике им. Л.Г. Годиевой

Новости Беларуси. Белорусские чемпионы II Европейских игр продолжают марафон добрых дел. Долгожданная победа наших гимнасток в групповых упражнениях принесла радость не только болельщикам, но и финансовую помощь, которая поможет будущим звездам большого спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках проекта «Олимпийский путь» 15 тысяч рублей будут перечислены столичной детско-юношеской спортивной школе по художественной гимнастике имени Годиевой. Здесь занимаются около 200 юных спортсменов от 4 до 15 лет. В этой школе в свое время начинали звездный путь и нынешние чемпионки континентального первенства.

Эльвира Покормяхо, заслуженный тренер Беларуси по художественной гимнастике:

Я их ращу с детства, знаю их как совсем маленьких и уже красивых девушек. Это мои труженицы, можно так сказать. Главный их талант – это трудолюбие. Конечно, держали кулачки. И родители, и дети, все воспитанники нашей школы были готовы, группа поддержки. Готовили плакаты, флаги.